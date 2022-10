Torrent declara que «al Parlament no es pot prohibir cap debat»

«Al Parlament no es pot prohibir cap debat», ni «el Tribunal Constitucional per assumptes d’interès públic», va assegurar el conseller d’Empresa i expresident del Parlament Roger Torrent en el judici que se celebra contra ell i tres exmembres més de la Mesa de la cambra catalana per presumpta desobediència en haver tramitat a l’octubre del 2019 dues resolucions a favor del dret a l’autodeterminació i en contra de la monarquia. En una declaració d’uns 10 minuts, el dirigent d’ERC va contestar únicament el seu advocat, Andreu Van den Eynde, perquè, segons ell, l’assisteix «la inviolabilitat parlamentària».

La fiscalia reclama un any i vuit mesos d’inhabilitació i multa de 30.000 euros per a Torrent. La mateixa pena sol·licita per als seus excompanys a la Mesa de la cambra catalana Josep Costa (JxCat) i Eusebi Campdepadrós (JxCat), mentre que per a Adriana Delgado (ERC) demana un any i quatre mesos i una multa de 24.000 euros perquè només va participar en una de les tramitacions. El judici va quedar ahir vist per a sentència. «La sentència trigarà uns dies perquè és complicada», va admetre el president del tribunal.

«Real neutralitat»

Torrent va afirmar davant els jutges que la Mesa del Parlament exerceix una «real neutralitat política» i no entra en el contingut de les iniciatives. La seva feina, va precisar, és «el control merament formal» de les propostes. Aquesta supervisió es basa, va afegir, tant en el reglament del Parlament, com en la protecció dels drets fonamentals i els tractats internacionals. Per a l’expresident de la cambra catalana no es pot prohibir cap debat a l’hemicicle perquè «és incompatible amb l’essència parlamentària». El polític republicà va manifestar que dos dels elements que s’han de protegir és «la llibertat ideològica i d’expressió dels diputats», així com la representativitat dels ciutadans que elegeixen els parlamentaris. L’objectiu final: «protegir la inviolabilitat de la cambra i dels seus membres».

Sobre les dues resolucions que van tramitar, Torrent va explicar que els serveis jurídics van advertir dels mandats del Constitucional de l’obligació d’impedir qualsevol proposta independentista. Va admetre que els lletrats de la cambra van expressar els seus «dubtes» sobre si les iniciatives contravenien aquests preceptes, però va insistir que no se’ls va dir en cap moment que les paralitzessin. «No té sentit aturar una iniciativa parlamentària», va argumentar. En aquest sentit, va al·legar que abans i després s’han aprovat resolucions sobre la mateixa temàtica, com ara la monarquia, i no es va obrir cap procés penal. En la seva última paraula, el conseller va admetre que el preocupa els «efectes» i els riscos que pot tenir una sentència condemnatòria al Parlament, «en la base del parlamentarisme», «en la llibertat d’expressió i ideològica» i en la representació dels ciutadans.

No entrar en el contingut

Els altres dos imputats també van contestar només els seus advocats i van invocar també la «inviolabilitat parlamentària». Tots dos van reiterar el que va dir Torrent sobre que la Mesa no entra en el contingut de les resolucions que es presenten. Segons Delgado, les dues iniciatives «en absolut eren contràries» ni a la Constitució ni a la doctrina del Tribunal Constitucional. Camdepadrós, per la seva part, va reiterar que la Mesa ha de vetllar per la protecció dels diputats i que només fa «un control formal, sense més ni més» de les iniciatives. Totes les meves actuacions estaven guiades per l’aplicació del dret i en defensa del lliure debat i la llibertat d’expressió. «Cap tribunal no pot alterar el funcionament normal i l’autonomia del Parlament, que està emparat per la inviolabilitat», va destacar.

La fiscalia va argumentar en el seu informe que la conducta dels acusats no està coberta per la inviolabilitat parlamentària, ja que van desobeir els advertiments del Constitucional, que, segons la seva opinió, no oferien dubtes. Va defensar que els exdiputats acusats es van situar «per sobre del compliment de l’ordenament jurídic i dels tribunals, com una mena de casta que està per sobre dels ciutadans».