Aragonès poleix el seu nou executiu amb la incorporació d’alguns perfils tècnics

El president Pere Aragonès poleix els últims serrells de l’arquitectura del nou Govern, marcat per l’entrada de perfils tècnics i per la possible fusió d’algunes conselleries. Ja desfermat dels obligats equilibris que requereix una coalició, Aragonès dissenya el seu Consell Executiu a mida, monocolor, amb l’objectiu d’aguantar una legislatura amb data de caducitat el 2025. Això, si no hi ha més contratemps i pendent del suport extern, en comptar amb un breu suport de 33 diputats, els d’ERC, fet que suposa el 24% de l’hemicicle del Parlament.

Els comuns i el PSC estan disposats a sostenir-lo per garantir l’estabilitat a Catalunya després de la sortida de Junts del Govern. La desvinculació postconvergent ofereix una oportunitat per a una majoria progressista, però Esquerra vol caminar sense lligams, com a mínim dins del Consell Executiu.

En les càbales despunten els noms de Marc Ramentol per a Salut i de Natàlia Mas per a Economia, tots dos veterans de l’administració catalana. El que s’està acabant de lligar és si hi ha fusió de conselleries, com la de Justícia i Interior, o la de Feminismes i Drets Socials. L’objectiu, segons va comunicar el president, és que el Govern representi el 80% de la societat catalana -la partidària d’un referèndum segons enquestes de la Generalitat- i no del 52% de vot independentista en les darreres eleccions autonòmiques.

Agents econòmics i socials

La previsió és que els canvis puguin ser oficialitzats avui o demà, perquè prenguin possessió com més aviat millor i dimarts ja celebrin el seu primer Consell Executiu. Això permetria evitar a Aragonès la imatge d’un equip a la meitat per l’absència de Junts i, alhora, màxima diligència a l’hora de resoldre el conflicte que afecta la primera institució catalana. Tots els titulars sortints, els de Junts, ja han posat el càrrec a disposició del cap del Govern i la publicació dels cessaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es preveu «a principis de la setmana que ve».

El president passarà avui pel Palau per confeccionar el nou executiu, després d’haver estat ahir «en contacte amb agents econòmics i socials», segons fonts de Presidència. Això és, amb destacats membres de les patronals, dels sindicats i les entitats socials, alguns de manera presencial i altres per via telefònica.

Tot i ser conscients que JxCat optarà per una dura oposició, els republicans intentaran buscar el seu suport, com a mínim, per als pressupostos que va dissenyar el seu conseller d’Economia, Jaume Giró, encara que el secretari general, Jordi Turull, assenyali a Aragonès que les seves úniques opcions són una qüestió de confiança o unes eleccions.

Esquerra insisteix a rebutjar els socialistes per evitar quedar lligats de mans al Govern de Pedro Sánchez, sense marge per poder després pressionar amb els seus indispensables 13 diputats al Congrés. Per això, el líder del partit, Oriol Junqueras, ja va obrir la porta a una pròrroga pressupostària, a allargar el pacte forjat l’any passat amb els comuns. I és que per molt que la reedició del pacte entre el Govern i En Comú Podem estava pràcticament enllestida, sense els 32 vots de Junts no se’n sortiria. Però la líder dels morats, Jéssica Albiach, va advertir el cap del Govern que ha de cuidar els potencials socis i no esperar un xec en blanc, un suport incondicional sense tenir en compte les seves demandes.

Amb els 33 del PSC sí que hi hauria pressupostos per al 2023, però Aragonès manté el que s’ha dit, almenys ara com ara, malgrat l’insistent oferiment de Salvador Illa. «No som amics de cops de volant ni bandades», va destacar per certificar que no el convenç un escenari electoral, i va insistir que «construir una alternativa no significa dir no a tot», i per això seguirà «estenent la mà perquè Catalunya tingui un pressupost de país». «Jo no rescato el govern, jo rescato Catalunya», va replicar Illa, després de les dures crítiques rebudes des del PP i Cs amb acusacions d’estar «entregat» a Aragonès i de ser la «crossa del separatisme».

La fi del procés?

El nou Govern no ha d’alterar el pla, però la fi a una dècada d’aliances independentistes i l’abandó de Junts, amb la consegüent dependència de forces que no són netament partidàries de la desconnexió, altera un tauler català les majories del qual es mouran ara cap a l’esquerra. A això es va referir l’exsecretari general de Junts i exlíder de l’ANC, Jordi Sànchez, a TV-3 quan va deixar anar que la ruptura del Govern «acaba amb el que fins ara s’havia identificat com a procés».

I és que ERC ja no té perquè atendre les tres exigències que van propiciar la sortida de Junts del Govern, tret que siguin fruit d’un intercanvi de vots per als comptes. Tot i que Aragonès es podria obrir al diàleg, com ho va fer des de l’hemicicle abans que el líder parlamentari de JxCat, Albert Batet, l’amenacés amb una qüestió de confiança i dinamités així la coalició.