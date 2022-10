Feijóo reclama a Pedro Sánchez que no doni estabilitat a Aragonès

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar ahir al cap de l’executiu, Pedro Sánchez, que no pacti amb ERC després de la ruptura amb Junts. El president del Govern central ja va avançar divendres la predisposició a dotar d’estabilitat l’executiu català en l’actual context de crisi econòmica. «L’estabilitat dels governs és fonamental», va insistir Sánchez després de confirmar-se la sortida dels postconvergents del Govern. Feijóo va reaccionar ahir pressionant el PSOE perquè canviï d’estratègia, ja que considera que s’està aprofitant de la descomposició de l’independentisme per apuntalar la legislatura.

«Està clar que molts militants i dirigents del PSOE són constitucionalistes i no entenen que, davant la descomposició de l’independentisme, el president prefereixi apuntalar l’independentisme davant del constitucionalisme», va assenyalar. En declaracions a la premsa abans de participar en l’XI Congrés estatal de l’ONCE, el líder popular va apuntar que Sánchez, després de decidir mantenir la coalició amb Podem i l’independentisme, ara torna a «reincidir en la seva estratègia».

Feijóo va criticar que Sánchez es recolzi «en partits que no creuen en l’Estat, en partits als quals Espanya els importa molt poc» i va defensar que al PP sí que li importa Espanya, i per això va demanar disculpes al poble català «pels polítics que tenen i per un esperpent d’aquesta naturalesa».