Carles Campuzano ha estat l’escollit per rellevar Violant Cervera a la Conselleria de Drets Socials. Llicenciat en Dret, té una llarguíssima trajectòria política vinculada a l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i posteriorment al PDeCAT, formació que va abandonar el juny de 2020. Després de ser regidor a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1987-1992) i diputat al Parlament de Catalunya (1992-1995), el mes de marc de 1996 es va estrenar com a diputat al Congrés, on s’hi va estar fins el 2019.