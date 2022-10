Gemma Ubasart serà la nova consellera de Justícia, Drets i Memòria. Ubasart va liderar l’espai de Podem a Catalunya als seus inicis, i va acabar dimitint el 2015 pel to del seu partit i de Catalunya Sí que Es Pot durant la campanya electoral del 27-S. Nascuda el 1978 a Castellar del Vallès, Ubasart és doctora i llicenciada en Ciència Política per la UAB i és professora a la Universitat de Girona. La cara de la nova consellera també és coneguda per les seves intervencions com a analista a diversos mitjans.

Té un Diploma d’Estudis Avançats en Dret i un Màster Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials. Ha fet estades de recerca i docència a diverses universitats europees i americanes.