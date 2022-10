Joaquim Nadal torna al Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, estrena nou Govern 16 mesos després d’haver agafat les regnes de l’executiu. Després de l’abrupta sortida de Junts del Consell Executiu, la política catalana obre una nova etapa amb un gabinet monocolor que deixa enrere el repartiment de les conselleries al 50% amb JxCat. Amb aquest nou Govern i només 33 escons de 135, Aragonès intentarà acabar una legislatura la duració de la qual és ara més incerta que abans. Buscant aquestes noves aliances, el president de la Generalitat ha pescat en els caladors de Convergència, el PSC i els comuns amb independents que en el seu dia van formar part d’aquests tres partits. També torna a la Generalitat una de les dirigents del Govern de Carles Puigdemont.

En clau gironina, destaca l’elecció de l’exalcalde de Girona Joaquim Nadal, que va abandonar el PSC en no estar d’acord amb la seva postura respecte el dret a decidir i en els darrers temps s’ha acostat a ERC. Nadal ja té experiència com a conseller i a més és catedràtic a la UdG. També Gemma Ubasart forma part de la Universitat de Girona, on és professora, i ara serà consellera de Justícia. Paral·lelament, el metge nascut a Ripoll Manel Balcells serà el nou conseller de Salut.