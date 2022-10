Cinc anys més gran que Pere Aragonès, Juli Fernández va entrar a les joventuts d’ERC gairebé alhora amb l’actual president i des de llavors ha exercit una extensa carrera vinculada al partit situant-se entre l’esfera municipal i el Parlament. Amb família manxega per una banda i murciana de l’altra, Fernández va ser alcalde de Sabadell entre el 2015 i el 2017, càrrec que el 2019 no va aconseguir revalidar per la victòria del PSC. Va ser delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona fins a l’any passat.