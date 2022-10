Natàlia Mas no és ni de bon tros una nouvinguda a la Conselleria d’Economia. La cúpula d’ERC ha apostat per una veterana amb una dilatada experiència a la sala de màquines dels diferents departaments amb més pes econòmic dins de l’administració catalana, i que prèviament va treballar durant una dècada a les oficines del Banc Central Europeu. Actualment estava a la direcció general d’Indústria, des d’on ha pilotat negociacions complexes com el nou Pacte Nacional per a la Indústria.