Salvador Illa ja té preparat el seu programa per si es convoquen eleccions

Eleccions, "no toquen". Moció de censura, "tampoc". La cúpula del PSC ha donat un cop de porta a aquestes dues opcions malgrat insistir que aquest és un Govern sense rumb. Els socialistes exalcen en aquests moments la paraula "estabilitat", tant a Catalunya, malgrat el divorci entre Esquerra i Junts, com a Madrid, amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, ja teixint la negociació dels Pressupostos. Però Salvador Illa està preparat per si les urnes cauen a plom, de nou, prematurament. El seu programa electoral, admeten, està pràcticament preparat.

El contingut de l’oferta electoral és, en bona part, el presentat per a les passades eleccions, al qual han afegit les 64 propostes aprovades per l’anomenat Govern alternatiu, que aborda periòdicament temes concrets. "Estem preparats", asseguren fonts socialistes. I recorden que els sondejos els són favorables per repetir la victòria de les eleccions del 14-F. La clau és si Illa tornaria a xocar amb la incapacitat de sumar per governar. Per això caldria que ERC o Junts estiguessin disposats a col·laborar i a trencar blocs.

En tot cas, a més de rebutjar unes eleccions que comprometrien el suport d’ERC a Sánchez al Congrés, el PSC adverteix de la "paràlisi" que davant de les turbulències econòmiques suposaria que Catalunya quedés en mans d’un Govern en funcions i havent d’afrontar tot un procés electoral que s’allarga tant abans de votar com després de fer-ho. "Estaríem uns nou mesos aturats sense prendre decisions o amb gaire marge", alerta una veu socialista.

Reunions amb Foment

Davant l’aturada de la negociació dels pressupostos imposada per la crisi a l’executiu, la portaveu del partit, Alícia Romero, ha encapçalat reunions del PSC amb Foment i aviat ho farà amb Pimec, UGT i CCOO: "Veuen els pressupostos com una oportunitat i estan preocupats per la deriva del Govern. Volen que almenys els comptes tirin endavant".

És per això que, sigui quina sigui la intenció de Pere Aragonès, els socialistes no desistiran en el seu afany d’oferir-se per aprovar els pressupostos, malgrat que ERC rebutgi insistentment aquesta mà estesa. L’últim, el líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, dissabte. Els republicans deixen clar que el seu partit només negociarà una llei tan clau amb els grups que defensin l’autodeterminació i l’amnistia, sense descartar Junts. Fins i tot han avançat que, si no aconsegueixen la majoria, l’alternativa seria una pròrroga amb "mecanismes de correcció". "A veure com expliques a la gent que no has volgut aprovar uns comptes expansius per no acceptar els vots del PSC", repliquen els socialistes.

Per aprovar pressupostos sí, però més enllà d’això és una altra cosa. "Ja parlarem de si estenem la mà, perquè no ho farem per a tot", adverteixen els socialistes amb la vista posada els propers mesos. Ja han dit que fins al final exprimiran el paper de líders de l’oposició.