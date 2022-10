El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apel·lat a la responsabilitat de Junts per aprovar els pressupostos. "Ha decidit abandonar el Govern. Entenc que no abandonaran la ciutadania", ha dit en roda de premsa després de la primera reunió del nou Consell Executiu. I és que, segons ha dit, no s'entendria que Junts "d'autodescartés". Assumeix que és "molt difícil" que els comptes entrin en vigor l'1 de gener i ha assegurat que la prioritat és aprovar-los amb els grups que van permetre la investidura (Junts i CUP) i el grup que els va aprovar l'any passat (En Comú Podem). Ha evitat però "especular" amb escenaris i no ha concretat si obrirà la negociació amb el PSC en cas que els comptes no es puguin aprovar amb els socis prioritaris.

Aragonès ha assegurat que el projecte de pressupostos elaborat per l'exconseller Jaume Giró està "molt i molt avançat, pràcticament completat". Ara, segons ha explicat, els nous equips entrants necessiten un "temps mínim" per fer "petits retocs". El president ha reiterat diverses vegades que la prioritat és tirar endavant els comptes per a l'any que ve amb els partits que van donar suport a la seva investidura i els comuns, que van facilitar-ne l'aprovació l'any passat. "Estic convençut que podrem arribar a un acord ampli, sobretot, començant pel grup de Junts. Els ha elaborat un conseller nomenat a proposta seva", ha argumentat. De fet, segons ha dit, "no s'entendria que Junts es descartés d'un acord basat en els pressupostos que han elaborat ells". La voluntat del Govern era que els pressupostos del 2023 entressin en vigor l'1 de gener però després de la marxa de Junts ha admès que és "molt difícil" i ha evitat donar un nou calendari. El president s'ha limitat a dir que serà imprescindible un "temps mínim necessari" perquè les noves incorporacions a l'executiu puguin tenir la informació i prendre decisions. Aragonès ha recordat que, amb anterioritat, moltes vegades s'ha funcionat amb una pròrroga dels pressupostis tot i que ha volgut deixar clar que no és la seva primera opció. Tot i no concretar els mecanismes, ha defensat que "hi ha instruments perquè els recursos arribin als serveis públics i als destinataris de les polítiques". Pel que fa a "l'escut social" de 300 MEUR presentat en el debat de política general, Aragonès ha assegurat que és "tècnicament possible" implementar les mesures del pla de xoc per altres vies. I és que la gran majoria dels 300 MEUR estaven vinculats als nous pressupostos, també la mesura de 100 euros per alumne escolaritzat. Preguntat reiteradament per si el Govern descarta negociar els pressupostos amb el PSC, com ha dit recentment el president d'ERC, Oriol Junqueras, Aragonès ha evitat en totes les respostes "especular" sobre els diferents escenaris. I ha preferit llançar un missatge posant pressió a Junts: "No tindria sentit que Junts s'autodescartés d'uns pressupostos que en la pràctica han elaborat ells. A partir d'aquí dia a dia. Veurem els escenaris que s'obren. Seria una irresponsabilitat simplement perquè s'ha pres la decisió d'abandonar el Govern".