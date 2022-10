La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar ahir que el Govern d’ERC és «inqüestionablement» independentista i va criticar que la líder de JxCat, Laura Borràs, qüestioni la legitimitat de l’executiu de Pere Aragonès, uns termes «populistes» que va recordar que Vox utilitza de manera habitual.

En declaracions a RAC-1, preguntada sobre les paraules de Borràs en les quals va assegurar que el Govern d’Aragonès no té legitimitat «política ni democràtica», Vilagrà va respondre: «És un llenguatge bastant populista utilitzar aquests termes. De fet, Vox l’utilitza habitualment en el Congrés i crec que no és el que toca». «Toca tranquil·litat, governar amb serenitat i bé, i abordar els problemes de la ciutadania, que no són pocs. És el que farem en els pròxims mesos i anys», va afegir.

Malgrat admetre que el Govern català està ara en minoria, amb 33 diputats dels 135 del Parlament, Vilagrà va recordar que «hi ha moltíssims governs municipals» en la mateixa situació: «Això no vol dir que no tinguem tota la força i intensitat que fa falta per tenir un govern que, ara sí, estarà cohesionat i treballarà en una única direcció».

La número dos del Govern va qualificar els nous consellers de «molt potents» i va destacar que «coneixen bé l’administració i els seus àmbits sectorials, tenen molta experiència i és innegable que s’ha configurat un govern fort i cohesionat». Sobre el fet que entre aquestes incorporacions hi hagi figures de l’antiga Convergència, PSC i Podem Catalunya, i preguntada sobre si són independentistes, Vilagrà va suggerir: «Això se’ls hauria de preguntar a ells», i va deixar clar: «Som un govern republicà i independentista. Això és inqüestionable». Va afegir que els consellers tenen un «compromís absolut» per aconseguir el dret d’autodeterminació i l’amnistia i que tot el Govern «remarà en un mateix sentit».