Les oposicions amb quotes per a dones creen recels entre mossos i bombers

Hi ha quatre homes per cada dona als Mossos d’Esquadra. Nou homes per cada dona als Agents Rurals. I 49 homes per cada dona als Bombers de la Generalitat. «Es tracta d’una anomalia i la voluntat és que els cossos d’emergència i de seguretat s’assemblin més a la societat a la qual serveixen», defensa el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, després de ser qüestionat sobre les crítiques i els temors que suscita una de les mesures del Pla d’Igualtat: la reserva del 40% de les places per a dones per accedir als tres cossos de funcionaris.

Posar quotes a les oposicions a bomber, agent rural o mosso significa que, a partir d’ara, hi haurà un mínim de 4 dones per cada 10 places a cada nova promoció. La proporció pot ser més alta però no inferior. El mínim prefixat de dones és una mesura que se suma als diferents barems que hi ha a les proves físiques des de fa dècades i que intenten compensar la desigualtat de força física que hi ha entre homes i dones.

Temors normals

La reserva de places desperta recels entre els funcionaris dels tres cossos. Siguin homes o dones. Els sindicats constaten que a molts no els agrada. I que fins i tot comença a identificar-se les dones que es preparen per ser agent dels Mossos d’Esquadra o dels Bombers com a integrants de la Generació Quota, una estigmatització prèvia a la seva incorporació i que qüestiona la seva validesa en insinuar que per escollir-les prevaldrà la seva condició de dones per sobre de les capacitats. La feminització dels cossos de la Generalitat, una evolució que a la resta del planeta promouen institucions com l’Organització Internacional del Treball, ha trobat en el rebuig intern a les quotes un dels seus obstacles.

«La reserva de places és una mesura temporal perquè cal transformar les organitzacions. Però no baixen el nivell», explica Alba Alfageme, experta en feminisme, que afegeix que és possible que tampoc no s’aconsegueixi així «arribar a la paritat». Com totes les decisions d’aquest tipus, «és normal que generi una certa sensació d’amenaça», explica.

La manca de diversitat és sagnant en el cas dels Bombers, amb només un 2% de dones i parcs que no compten amb vestidors per a elles, uniformes, cascos o màscares sense talles femenines i absència de plans de conciliació entre vida familiar i laboral quan elles es queden embarassades o donen el pit. A Agents Rurals el percentatge millora i als Mossos d’Esquadra, el cos més divers amb diferència tot i que encara lluny de la paritat, supera el 21,8%. I les tres estructures tenen comandaments intermedis o superiors femenins. Ningú qüestiona que hi falten dones, però les quotes generen rebuig.

Les reaccions

David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), defensa el Pla d’Igualtat, de la redacció del qual han format part els sindicats, perquè és conseqüència d’instruccions europees i d’una moció del Parlament de Catalunya, i recomana allunyar-lo de la polèmica per la reserva de places. Albert Palacios, portaveu d’USPAC, l’únic sindicat que ha votat en contra del pla, critica que les quotes atempten contra els «principis d’igualtat, mèrits i capacitat».