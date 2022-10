Sanitaris gironins demanen canvis «immediats» al conseller de Salut, Manel Balcells

Les reaccions al canvi de cartera en la conselleria de Salut no van tardar a arribar entre el col·lectiu sanitari. D’una banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va destacar que el nou conseller, Manel Balcells, té «molta experiència» i està vinculat a la recerca. «Es tracta d’una bona tria però s’enfronta a un repte difícil, així que demano decisió i rapidesa perquè hi hagi canvis immediats, sobretot en reformes organitzatives, augment de recursos i afrontar la problemàtica sociodemogràfica, tenint en compte les jubilacions massives que hi haurà». També lamenta la «manca de continuïtat, perquè en pocs anys hi ha hagut molts consellers diferents i així és difícil consolidar projectes». Seguidament, el sindicat Metges de Catalunya demana a Balcells que millori «urgentment» les condicions laborals i retributives dels facultatius per evitar «conflictivitat» i «mobilitzacions».

D’altra banda, la presidenta del Col·legi d’Infermeres de Girona, Lluïsa Garcia, considera que ha de ser «prioritari» que Balcells es reuneixi amb les representants dels col·legis per abordar problemàtiques com el «dèficit crònic» de professionals. També posa sobre la taula aspectes com la necessitat de «fer atractiva» la feina a Catalunya i el «reconeixement» d’especialitats.