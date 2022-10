Els equilibris del PSC de l’alternativa

Estabilitat. És la primera paraula que va pronunciar el president Pedro Sánchez des que va esclatar la crisi al Govern amb la mirada posada en els Pressupostos Generals de l’Estat i el vot imprescindible d’ERC. El mateix va corejar el PSC, que descarta unes eleccions que no només portarien paràlisi governamental en plena tempesta econòmica, sinó que posarien en perill la continuïtat de la coalició de la Moncloa. Però, alhora, Salvador Illa vol conquerir la Generalitat i, per això, necessita exercir una oposició ferma que l’apunti com a alternativa. L’etapa que s’obre amb Junts fora del Govern aboca els socialistes catalans a fer funambulisme al Parlament.

Illa busca el punt exacte d’equilibri entre donar corda a Pere Aragonès i, alhora, ser-ne el principal ariet. Des de la ruptura de la coalició independentista, transita entre la crítica al Govern en minoria que ara té el president, a qui atribueix «més de 500 dies» de paràlisi per culpa de les picabaralles entre ERC i Junts, a oferir-se per aprovar els pressupostos catalans. La qüestió està entre retreure al president que no té ni rumb ni lideratge i recordar-li que va ser el PSC el partit més votat en les últimes eleccions, fins descartar presentar una moció de censura o bé reclamar que cal tornar a passar per les urnes.

Els socialistes catalans tenen clar que no es mouran d’aquestes dues aigües per una estabilitat que també posa límits al marge d’actuació. Almenys no fins que Sánchez tingui els comptes aprovats i, si pot ser, fins després d’unes autonòmiques i municipals que són crucials per a tothom.

Però mantenir la mà estesa de forma perenne no serà senzill ni des del punt de vista polític ni des del punt de vista argumental de donar oxigen a un executiu que s’assenyala insistentment com a caduc. Sobretot davant el frontó que ara com ara pretén ser Aragonès amb els socialistes a l’espera de si aconsegueix convèncer Junts almenys per als pressupostos.

La portaveu del PSC, Alícia Romero, es va afanyar a situar el focus de les contradiccions en ERC, a qui li demana que faci, ni més ni menys, el mateix que fa a Madrid: «Com a mínim allà dialoguen amb tothom per a totes les lleis, que la majoria de vegades s’aproven amb suports amplis». Però a Catalunya els republicans tenen molt interioritzat el cos a cos amb els socialistes, que consideren els seus principals rivals electorals i la major amenaça per preservar la presidència de la Generalitat. El «no» infrangible d’ERC comença a causar tedi entre les files socialistes, que recorden Aragonès que, amb un executiu que se sustenta en 33 diputats, no està en condicions de menystenir ningú. La realitat aritmètica, adverteixen, s’acabarà imposant si vol continuar la legislatura.