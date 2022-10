El gironí Jordi Martinoy assumeix la secretaria general de Justícia

Després de la presa de possessió dels nous consellers, és el torn dels secretaris generals, peces clau per al funcionament de l’engranatge diari del Govern. L’anomenat «sottogovern» sol estar compost per una barreja de perfils tècnics i, alhora, de confiança de la persona que comanda el departament. Entre ells hi ha el gironí Jordi Martinoy, que assumeix la secretaria general de Justícia, ara amb Gemma Ubasart com a consellera. Llicenciat en dret, aquesta legislatura era el director de Serveis Territorials d’Interior a Girona. Abans havia estat el de Justícia en aquest mateix organisme. Entre el 2006 i el 2010, durant el Govern de José Montilla, va ser també delegat territorial del Govern a la província.

Paral·lelament, Joaquim Nin és la principal peça que s’emporta ERC de les files postconvergents. Va ser secretari general de Presidència quan estava liderat per Neus Munté primer i després amb Jordi Turull durant el Govern de Carles Puigdemont. Està imputat en la causa de l’1-O que investiga el jutjat d’instrucció número 13 i en la del Tribunal de Comptes que afecta exalts càrrecs. També va ser exvicepresent primer de la Diputació de Tarragona, per Junts (la coalició, no pas el partit). Procedent de l’extinta Convergència i militant després del PDeCAT, la seva experiència política va de l’alcaldia d’Albinyana a diputat a la Diputació de Tarragona i delegat del Govern a aquesta província. Amb estudis en relacions laborals i prevenció de riscos, havia exercit abans altres càrrecs de perfil tècnic a l’administració i ens supramunicipals. Per altra banda, el fins ara director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas, una de les persones de confiança del president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa el salt a la secretaria general d’Exteriors, ara sota la batuta de Meritxell Serret.