Quatre mesos de presó per a Antonio Baños per negar-se a respondre a Vox

El Jutjat Penal número 30 de Madrid ha condemnat a quatre mesos de presó l’exdiputat de la CUP Antonio Baños per un delicte de desobediència greu a l’autoritat per negar-se «fins en quatre ocasions» a contestar a Vox en el judici del procés, cosa que va suposar «una actitud de franca rebel·lia davant l’ordre» del Tribunal Suprem, afirma la sentència.

En el cas d’Eulàlia Reguant, que com a aforada va ser jutjada al Tribunal Suprem, es va entendre que la imposició d’una multa de 13.500 euros era suficient i proporcionada a la seva capacitat adquisitiva com a diputada del Parlament. L’alt tribunal assenyalava que la pena de quatre mesos de presó sol·licitada per la fiscalia comportava altres penes accessòries, com ara la inhabilitació, que l’agreujaven innecessàriament i podien complicar la seva carrera política. La condemna de Reguant ja és ferma, però la de Baños pot ser recorreguda davant l’Audiència de Madrid.

Ser o no aforat

Com que Baños no és diputat i, per tant, no té fur, va ser jutjat per un jutjat madrileny, davant del qual es va negar a declarar per no poder fer-ho en català i considerar el castellà «una llengua estrangera». Reguant sí que va poder utilitzar el català perquè el Suprem té jurisdicció sobre tot Espanya i va preveure l’ús d’una intèrpret per traduir les seves paraules.

La magistrada Hortensia Oro-Pulido declara culpable Baños per negar-se a contestar a Vox, malgrat ser advertit pel president del tribunal del procés, Manuel Marchena, de les conseqüències legals que la seva actitud li podia comportar. La sentència assenyala que Marchena va intentar evitar-les amb una «solució una mica artificiosa», que va consistir a reproduir ell les preguntes que prèviament formulava Vox. A la tercera, Baños va dir que en realitat això era contestar Vox, que era el que no volia, actitud que va suposar el final de l’interrogatori i que la magistrada que l’ha condemnat qualifica d’«una inqualificable xufla».

El tribunal del procés li va imposar, juntament amb Reguant, una multa de 2.500 euros i el va tornar a requerir per veure si accedia a respondre a Vox, davant la nova negativa de Baños es va iniciar el procediment que li ha suposat la condemna La sentència afirma: «L’acusat en tot moment, des que va comparèixer davant el Tribunal Suprem, no tenia cap intenció de respondre les preguntes de Vox».