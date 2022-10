Ricard Font, al capdavant de la macroempresa municipal que dirigeix l’obra pública a Barcelona

El govern d’Ada Colau ha fitxat l’exsecretari general d’Infraestructures i expresident de FGC Ricard Font, que serà el nou director general de BIMSA, la macroempresa municipal que executa l’obra pública de Barcelona. Font, que ha desenvolupat tota la seva carrera política a Girona, va optar al càrrec en un procés de selecció a finals de primavera i la seva incorporació s’ha retardat unes setmanes en espera del desenllaç de la crisi del Govern. El seu fitxatge s’aprovarà demà al consell d’administració de BIMSA i al consell de govern de Barcelona, per ratificar-se finalment al plenari de finals de mes.

L’entrada de Font és fruit del segon procés de selecció per a la màxima posició a BIMSA. Fonts municipals van explicar que la vacant no es va poder resoldre en un primer concurs, que va durar al voltant de tres mesos i va deixar dos finalistes. «Va quedar desert perquè un finalista va retirar la candidatura i l’altre no va passar les entrevistes», apunten. Un segon procés selectiu de maig a juliol va atreure nous aspirants, que després del cribratge inicial es van convertir en tres candidats. Un era Ricard Font, que ràpidament va cridar l’atenció del govern de Colau i finalment ha estat el nom elegit pel consistori. Font era secretari general de Vicepresidència.