La magistrada del jutjat social número 20 de Barcelona ha decidit a favor d’una cuidadora interna que es va quedar embarassada, va decidir avortar per no perdre la feina i va ser acomiadada igualment per la família per a qui treballava. La demandant no tenia contracte, cobrava el salari mínim per una jornada que doblava l’ordinària fixada per llei i va ser posada al carrer sense liquidació tres dies després de comunicar que havia avortat. No obstant i malgrat que la jutge reconeix la vulneració de drets fonamentals, la víctima únicament rebrà una indemnització de 1.000 euros a causa de l’«escassa antiguitat de l’actora», segons recull la sentència a què ha tingut accés El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.