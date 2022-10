El Govern qualifica la gestió de Pedro Sánchez de «maltractament»

Primera reunió pròpiament de treball després de la pompa de la presa de possessió dels set consellers que substitueixen els membres de Junts que van dimitir després de la consulta interna al seu partit. I una de les carpetes que es va abordar és la baixa execució de les inversions previstes per part de l’Estat a Catalunya, amb prou feines un 16% del total promès. Lluny, per exemple, del 41% invertit a la Comunitat de Madrid, la referència sempre en aquests casos. La reacció, via la portaveu, Patrícia Plaja, va ser gairebé espontània: «Els hauria de caure la cara de vergonya», va assenyalar en referència, és clar, al Govern de Pedro Sánchez.

Les xifres provisionals d’aquest 2022 s’afegeixen, així, a les ja certificades del 2021, en què el balanç va ser d’un paupèrrim 36% executat respecte allò pressupostat, és a dir, fins a 20 punts més del balanç momentani del 2022. En aquest 2021, l’Estat va executar el 185% del pressupostat a la Comunitat de Madrid, és a dir, gairebé el doble del previst. «Els catalans tenen un problema amb l’Estat, que els infrafinança, gairebé no hi inverteix i, la poca quantitat que hi inverteix, no l’executa», va assenyalar Plaja, que va afegir que d’aquesta manera «hi ha cada vegada més catalans que es desenganxen d’aquest Estat, motiu pel qual aquest executiu treballa per arribar a la independència a través d’un referèndum», va asseverar. «Es tracta d’un maltractament continuat per part d’un Estat que ha abandonat els catalans», va sentenciar. Per al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) recorda que es van gastar també 1.069 milions en un pagament a Abertis per les millores de l’AP-2 i l’AP-7, que s’havia d’abonar en finalitzar la concessió l’agost del 2021.