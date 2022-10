Grups feixistes es desinhibeixen amb el Govern central a la seva diana

Amb tres «visca Espanya» i un «visca Crist Rei» va començar la tradicional «performance» feixista que cada 12 d’octubre rendeix tribut a Cristòfol Colom amb una ofrena floral als peus del monument a Barcelona. Entitats i partits d’extrema dreta, amb Vox al capdavant, van aglutinar prop d’unes 250 persones i, amb una imatge de la Mare de Déu del Pilar a l’epicentre, van llançar consignes contra el Govern de Pedro Sánchez. Des de «canalles» fins a «totalitaristes», des de denunciar el que consideren una «tortura ideològica» a demanar que no se’ls obeeixi i invocar un nou i futur «aixecament».

A l’acte organitzat per Somatemps i la Fundació Denaes, la veu principal va ser la del pare Custodi, encarregat de beneir l’ofrena. No va dubtar a afirmar que el «totalitarisme comunista» pronosticat per George Orwell s’ha acabat fent realitat amb uns polítics que es dediquen a «empaperar d’odi» els que no combreguen amb la «ideologia de gènere que destrueix la naturalesa masculina i femenina» i que «perverteix l’escola». Uns mandataris que, segons el seu parer, es dediquen també a «robar i empobrir» amb impostos a la ciutadania. En definitiva, un discurs contra el moviment feminista i les polítiques que combaten l’homofòbia.