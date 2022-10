Els Agents Rurals han denunciat un home a Cardedeu (Vallès Oriental) com a presumpte autor d'un maltractament animal. L'home apareix en un vídeo que ha arribat a mans del cos on se'l pot veure agafant un senglar per les potes i colpejant-lo contra la pala d'un tractor. Després de deixar-lo estabornit l'aguanta trepitjant-li el cap amb el peu. Les imatges estan gravades en un camp del municipi on apareixen diversos seglars entre els tractors dels pagesos. La persona que enregistra les imatges i d'altres que també hi apareixen se'n riuen i animen la persona denunciada a donar cops al cap de l'animal. També demanen que algú porti un ganivet per degollar els senglars.

· Advertència · El vídeo conté imatges que poden ferir la sensibilitat 🔴🐗 Después de atropellar a varios #jabalíes torturan a uno de ellos hasta matarlo. ⚠️ Ante este caso tan grave de maltrato animal, no nos quedaremos de brazos cruzados y desde ⁦@FAADAorg⁩ nos personaremos como acusación popular‼️ pic.twitter.com/UlZLYbMUyl — Fundación FAADA (@FAADAorg) 13 de octubre de 2022 Les imatges, que en les darreres hores han circulat per xarxes socials i grups de whatsapp, van arribar a mans d'un agent del cos dels Agents Rurals el dimarts. Va ser llavors quan es van donar instruccions perquè s’investiguessin els fets i s’identifiquessin els responsables. L'endemà, dimecres, ja es va poder ubicar el lloc dels fets i també identificar l'autor. Agents Rurals també ha posat el cas en coneixement de la fiscalia de Medi Ambient per si hi pot haver indicis de delicte. Des del cos es recorda que la captura de fauna cinegètica s’ha de fer o bé a través de la caça o a través de paranys i sempre intentant evitar al màxim el patiment animal.