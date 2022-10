Tardor calenta a Palau

El nou Govern, després de la presa de possessió de dimarts, va començar ahir (12 d’octubre, Dia de la Hispanitat) a treballar. La reunió del Consell Executiu, centrada ja en l’adaptació del pla de Govern al nou repartiment de funcions i, sobretot, en la situació de crisi, es va allargar més del que s’esperava, van apuntar fonts del Palau de la Generalitat, per la loquacitat (en el bon sentit del terme) de tots els nous consellers. Sens dubte es van posar sobre la taula els principals reptes del nou executiu. Aquests són els de caire més polític, perquè el repte en majúscules és, sens dubte, superar la crisi.

1. Pressupostos de la Generalitat. L’alta inflació obliga les administracions a actualitzar els comptes. També la Generalitat. Els nous pressupostos per al 2023 eren l’objectiu de Pere Aragonès per a aquesta tardor i, després de sis setmanes de crisi oberta al Govern, ha tornat a situar-se al capdamunt de la llista de prioritats del president. El gruix dels comptes ja ha estat traçat per l’exconseller Jaume Giró i el mateix Pere Aragonès. Uns pressupostos que, per cert, reguen generosament aquelles porcions del territori sota l’alcaldia de Junts. Més que no pas les d’ERC.

Els republicans volen utilitzar aquesta carta com un element de pressió més, enfortir el debat intern postconvergent i insuflar ànim a aquest 42% de militants que van advocar per mantenir-se en el Govern. A Junts, el sector borrasista intenta mediar perquè es compleixi la seva profecia, és a dir, que s’estan posant els fonaments d’un nou tripartit. Per això és imprescindible llançar ERC als braços del PSC. I ERC ho sap i fuig corrent.

Dissabte, Oriol Junqueras va dir que amb el PSC, ni a la cantonada. Aragonès, dimarts, no va ser tan contundent. En les properes setmanes veurà si hi ha una primera fissura en la bicefàlia republicana o bé, només, l’ús de matisos segons el càrrec de cadascú.

El desenllaç, si ERC aconsegueix aprovar els comptes o bé se’n va a una pròrroga, es produirà a menys de mig any de les eleccions municipals. Per tant, aquí confluiran la pressió dels alcaldes de Junts que intenten garantir-se una reelecció, les pors d’ERC de fotografiar-se amb el PSC poc abans de la campanya on volen prendre part del poder metropolità al mateix PSC i la nostàlgia de Junts davant la que pot ser la seva darrera estada sota el focus mediàtic abans de caure en el desèrtic oblit de l’oposició.

2. La taula de diàleg. A la taula de diàleg i negociació sobre el conflicte entre Catalunya i l’Estat li queden dos mesos i mig de vida abans d’extingir-se o, com a mínim, hivernar. L’electoral any 2023, en què ERC es juga ser o no el partit hegemònic i el PSOE la seva continuïtat a la Moncloa, fan que el 31 de desembre s’esvaeixi aquest fòrum.

A la ment dels republicans hi ha, en un futur, reobrir-la o crear una segona edició, però fins que aquesta nova finestra es generi, ERC prioritza la practicitat. Sabent que l’abordatge de l’exercici del dret a l’autodeterminació a la taula és una quimera, anteposen els èxits en matèria de desjudicialització o el que ells van batejar com l’agenda anti-repressiva. I, novetat pel que fa a les dues darreres reunions de la taula, el Govern enviarà una delegació completa. Ara sí, tots els consellers creuen en aquest fòrum.

Aquesta agenda té dos punts. El primer és la finalització dels processos judicials oberts al Govern i «sottogovern» català del 2017. Aquí entren des del judici acabat de celebrar al que va ser president del Parlament, Roger Torrent, i la seva taula com les causes obertes fins i tot per l’1-O, com les de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó.

El segon punt és la reforma del delicte de sedició del codi penal. Europa ja ha emès diversos missatges (també judicials) que la tipificació d’aquest delicte a Espanya és pròpia d’un altre segle. Un delicte el càstig del qual a Espanya frena el retorn, per exemple, de la secretària general del partit republicà, Marta Rovira. Pere Aragonès ha asseverat diverses vegades que abans d’emprendre un altre embat contra l’Estat cal rescatar totes les peces que encara es troben sota les urpes de la justícia. «No deixar ningú enrere», com el cos de marines dels Estats Units.

3. La recerca d’aliances. La manca de suport parlamentari és l’autèntic punt feble del nou Govern d’Aragonès. I una promesa que cada votació a la cambra es pot convertir en un vietnam, a la manera que la mateixa ERC va generar a Pedro Sánchez al Congrés, quan va explotar el Catalangate. Més enllà dels pressupostos, que els republicans consideren que van a part perquè, al cap i a la fi, els van elaborar els mateixos postconvergents, qualsevol mesura legislativa haurà de comptar amb una àmplia tasca de seducció, negociació i pacte. Externalitzat el procés, ja sigui a la taula de negociació amb l’Estat, ja sigui a la via canadenca, les úniques opcions d’èxit i estabilitat dins del Parlament per a Aragonès passen per centrar-se en mesures de caràcter econòmic i de la nova economia amb les quals poder convèncer els comuns i, fins i tot, el PSC, si aquest manté la seva oposició merament constructiva.

El principal dubte és si en els propers mesos abans de les properes eleccions, que sembla difícil que no siguin anticipades, si bé no immediates, els republicans aconseguiran que els postconvergents suavitzin la seva oposició. I és que qualsevol opció de Junts per sobreviure a la travessia al desert a la qual ells mateixos s’han exposat passa per vèncer ERC a les urnes.

4. Competències i traspassos. Des que ERC va donar suport a la moció de censura de Pedro Sánchez, el 2018, es va iniciar una col·laboració amb el PSOE a Madrid, revalidada amb el vot favorable a la investidura i dos pressupostos, a més de diverses lleis clau. També hi ha hagut trencament de vaixella, amb la reforma laboral i els pressupostos del 2019, el fracàs parlamentari dels quals va donar peu a les últimes eleccions. Per a ERC ara és el moment de rendibilitzar en forma d’èxits que es puguin mostrar a la campanya de les municipals, i en què venguin aquesta col·laboració. Una cosa que passa, evidentment, per la taula de diàleg, però també per les qüestions sectorials. En la negociació dels comptes per a aquest 2022, ERC va centrar les contrapartides a exigir l’ús del català a l’audiovisual. Per a la negociació dels nous comptes (tan important per a Sánchez, com són els catalans per a Aragonès) ERC aspira a fer valer la seva força no només per aconseguir avenços a l’agenda anti-repressiva, sinó també en matèria competencial.

A les reunions de la Comissió Bilateral celebrades (dues), els avenços han estat mínims. No ja en assumptes tan transcendents i llaminers mediàticament, com el traspàs de Rodalies o el mateix traspàs de la gestió de l’aeroport del Prat, sinó en altres menys aparents, com les competències a Salvament Marítim. I de fons, l’etern dèficit inversor de l’Estat a Catalunya al qual se suma el nul índex d’execució de les obres que es pressuposten. A la reunió d’ahir es va debatre sobre aquest 16% d’execució del 2022, al qual se suma el 36% del 2021.

5. La via canadenca. La proposta que va llançar el mateix Aragonès en el debat de política general de l’última setmana de setembre és la mostra evident que els republicans no estan per esperar res ni ningú. Ni desitgen un «estat major» que usurpi les decisions executives del Govern, ni tenen esperança que Junts proposi un pla per aconseguir la independència que surti de la declaració retòrica de respectar el mandat de l’1-O. Per no esperar, ni ho fan per buscar una majoria parlamentària que els doni cobertura. Dit d’una altra manera, a la trinxera independentista ERC està sola, motiu pel qual ha aixecat la mirada i intenta arribar a una majoria més àmplia, que ERC xifra en el 80% de partidaris de solucionar el conflicte polític mitjançant un referèndum. Amb l’important suport per a ERC, encara que escàs numèricament, dels comuns, atès que el PSC es manté molt allunyat de qualsevol mesura que pugui derivar cap a una ruptura de la unitat territorial, Aragonès es proposa iniciar una onada institucional i ciutadana que dibuixi les condicions en què s’hauria de fer aquest referèndum. I posar aquest full de ruta davant del PSOE a la taula de negociació (el PP ni hi és ni se l’espera en aquest fòrum de diàleg, almenys, aquesta dècada). En quina? Evidentment, en una altra que no és l’actual.

Establert l’objectiu en un referèndum pactat, pensen al Palau de la Generalitat, ja no és necessari crear cap «estat major» que actuï d’amagat de l’Estat, ja que no es rema cap a un acte unilateral. La direcció recau en el president de la Generalitat i, per tant, la via canadenca, que haurà d’implicar necessàriament algun nomenament, s’impulsarà des del mateix executiu.