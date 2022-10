Dos anys d’anticossos per als no vacunats que van tenir coronavirus

Les persones no vacunades que han passat la covid-19 poden mantenir els anticossos almenys 20 mesos després de la malaltia. Així ho suggereix un estudi realitzat, abans de l’arribada d’òmicron (la variant més infecciosa de totes), en una cohort de personal sanitari no vacunat i publicat recentment a la revista BMC Medicine, liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa i l’Institut Català de la Salut (ICS).

L’obesitat, l’edat i l’ésser fumador s’associen a una resposta més baixa d’anticossos. De fet, un altre estudi publicat al setembre per ISGlobal establia que el 36% de les persones d’entre 43 i 72 anys que es van contagiar de covid-19 fa un any i que no estaven vacunades ja no tenien anticossos detectables, i que això passava sobretot en els més grans de 60 anys i fumadors.

Gairebé el 35% de la població mundial segueix sense rebre ni tan sols una dosi de la vacuna contra el coronavirus, per la qual cosa la seva immunitat davant del virus depèn exclusivament de la infecció. Per tant, conèixer quant dura la resposta immune després de la infecció i la seva efectivitat són elements clau per guiar decisions sobre com controlar aquesta i futures pandèmies per coronavirus. El nou estudi ara d’ISGlobal defensa que la immunitat híbrida (vacunació més infecció) és la que protegeix millor. L’estudi liderat per ISGlobal s’ha fet en una cohort de sanitaris catalans entre 40 i 70 anys.