El postcovid desborda les llistes d’espera

Després de la lleugera millora experimentada el 2021 respecte del 2020 (quan el sistema va estar paralitzat per l’impacte de la pandèmia), les llistes d’espera de la sanitat pública de Catalunya han tornat a empitjorar aquest any en comparació amb 12 mesos enrere. Les llistes també han empitjorat en comparació del 2019, abans de la covid. Abordar aquest hàndicap, un «vell conegut» del sistema català sobretot des de les retallades del 2010, serà un dels principals reptes que haurà d’afrontar el nou conseller de Salut, Manel Balcells. Fins ara, cap dels seus predecessors ha arribat a revertir del tot aquest problema social que cada cop més empeny els pacients a les mútues privades.

En aquests moments crida especialment l’atenció l’augment de dies d’espera per a les operacions de neoplàsies malignes (càncer): l’agost del 2022, darrer mes del qual el Servei Català de la Salut (CatSalut) ofereix xifres, la mitjana d’espera era de 21 dies, un 38% més que el juliol del 2021 (16 dies) i un 9% més que el desembre del 2019 (20 dies). Els metges creuen que darrere d’aquesta realitat hi ha la recuperació de l’activitat dels hospitals, que ja és la mateixa que abans de la pandèmia, però també l’aflorament de tot allò que es va infradiagnosticar i no es va tractar en el moment oportú.

Salut atribueix les llargues llistes d’espera a aquests més de dos anys de pandèmia i al fet que l’activitat global de cirurgies ha augmentat respecte a l’any passat. «Encara que actualment hi ha certa normalitat, fins al febrer els hospitals estaven en una situació molt complicada per la covid», assenyalen fonts del departament. Les mateixes destaquen que, en els mesos d’aquest any en què no hi va haver un impacte significatiu pel virus, el nombre d’intervencions quirúrgiques va ser «més gran» que els mateixos mesos del 2019. I destaquen que l’exconseller Josep Maria Argimon va anunciar que es destinarien 160 milions d’euros a la recuperació de l’activitat que es va deixar de fer per la covid.

Altres cirurgies

Les dades del CatSalut també mostren com han augmentat les llistes d’espera per a cirurgies generals: aquest any han pujat un 9% respecte al 2021 i un 10,29% en comparació del 2019. Un exemple: una persona que s’hagi de sotmetre a una cirurgia cardíaca ha d’esperar una mitjana de 109 dies, mentre que el 2021 eren 67, i fa tres anys, 92. I qui s’hagi d’operar del tub digestiu haurà d’esperar una mitjana de 188 dies (171 el 2021 i 154 el 2019).

Passa el mateix amb les intervencions de cataractes, que tenen una mitjana d’espera de 94 dies, un 40% més que el 2021 (quan la mitjana eren 67 dies) i un 25% més que el 2019 (75 dies). Per a una pròtesi de maluc, cal esperar 143 dies, un 11% més que l’any passat (eren 129 dies) i un 64% més que en fa tres (el 2019 eren 87 dies). I per a una pròtesi de genoll cal esperar 161 dies, un dia més que l’any passat i un 46% més que el 2019, quan eren 110 dies.

Pel que fa a l’accés a proves diagnòstiques (com ecografies, mamografies i colonoscòpies), la mitjana de dies d’espera s’ha mantingut pràcticament igual que el 2021: si l’any passat calia esperar 107 dies, el pacient n’ha d’esperar ara 106 (un 0,9% menys). No obstant, aquesta espera és un 32,6% més gran que el 2019, quan eren 80 dies.

Per a proves com una ecografia abdominal, els pacients han d’esperar uns 101 dies (l’any passat eren 83, i el 2019, 95). Les mamografies tenen una mitjana d’espera de 89 dies, davant dels 86 del 2021 i els 64 del 2019. El temps mitjà d’espera reflecteix millor que el nombre de pacients de la llista com el sistema s’ha anat alentint.

Consultes externes

Sí que ha millorat l’accés a les consultes externes (la visita amb metges especialistes). L’espera aquest any és un 3,1% menor que el 2021 i un 3,9% menor que el 2019. L’any previ a la covid calia esperar una mitjana de 100 dies, el 2021, 99, i aquest, 96. L’espera ha millorat significativament en especialitats com al·lergologia (cal esperar uns 85 dies, davant dels 123 del 2019 i als 91 del 2021) i oftalmologia (86 dies aquest any i l’anterior davant dels 101 del 2019), però ha empitjorat en d’altres com cardiologia (ara cal esperar 90 dies, davant els 63 del 2019 i els 82 de l’any passat) i ginecologia (73 davant els 71 d’anys anteriors).

«Aquest augment de les llistes d’espera es deu, en part, al fet que s’està recuperant tota l’activitat. També està aflorant el que es va infradiagnosticar i no es va tractar. Però les llistes d’espera són un problema crònic de Catalunya», assenyala el secretari general del sindicat Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, que es queixa que Salut no té un «pla de xoc».

MC no té dades objectives sobre el nombre d’infradiagnòstics. «En un diagnòstic de càncer, quant podem atribuir a aquest efecte de la pandèmia o a una altra situació extraordinària? Però sí que estem veient casos que s’haurien d’haver diagnosticat abans», diu Lleonart. A més, les malalties estan en situacions «més agudes». I els pacients crònics, «més descontrolats». El que és preocupant, afegeix, és que es desconeix el percentatge de l’iceberg d’infradiagnòstics ha aflorat. «No sabem quina part està submergida: aquesta és la incògnita. És molt difícil dir què ens queda per posar-nos al dia», explica.

Els centres d’atenció primària (CAP) tenen la mateixa sensació. Els metges de capçalera són els que solen derivar als especialistes d’hospitals i sovint es troben amb llistes llargues. «Hi ha hagut un increment en termes generals, però no és una cosa homogènia i depèn del territori. Sobretot ho veiem en les derivacions a especialistes i en les proves», assenyala Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). Destaca retards significatius en l’accés a ecografies, ressonàncies i alguns TAC que es demanen «amb caràcter ordinari».