Aragonès i Albiach es troben per analitzar la nova etapa del Govern

El president de la Generalitat Pere Aragonès i la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, es van reunit divendres al migdia al Palau de la Generalitat per a abordar el nou escenari polític després de la sortida de Junts del Govern i del nomenament dels nous consellers. La trobada es va produir abans fins i tot que la que té previst el president amb el líder del PSC, Salvador Illa, que espera cita per a finals de la setmana que ve. Aragonès situa En Comú Podem com el soci prioritari per aprovar els pressupostos, però Albiach li ha traslladat que la relació entre tots dos dependrà de com actuï el Govern per la via dels fets, que qualsevol projecte haurà de ser negociat un a un i que és «inacceptable» un escenari de pròrroga pressupostària.

Fonts de Presidència confirmen que la reunió amb Albiach ha estat la primera de la ronda de trobades que mantindrà el president amb els líders de Junts, CUP i el PSC, a més dels comuns. Amb tots ells hi ha parlat per telèfon aquesta mateixa setmana. La interlocució té vocació de ser de caràcter «privat» per a analitzar la situació política i econòmica.

Per part dels comuns, asseguren que ha estat una reunió de «cortesia» en la qual han constatat que l’Executiu «no treballa per a construir una majoria estable» i de la qual surten amb «els mateixos dubtes sobre la viabilitat del Govern» perquè continuen sense conèixer quin pla té el president. «Anirem llei a llei i decret a decret», asseguren des d’En Comú Podem, que lamenten la «falta de voluntat» per a teixir una majoria sòlida. Sobre els pressupostos, a més de rebutjar un escenari de pròrroga, han exigit que es treballi per a uns comptes que no estiguin supeditades al «fre per als avanços socials» que consideren que ha suposat Junts.

Albiach va esta especialment crítica amb el modus operandi d’Aragonès en la gestió de la crisi del Executiu. I és que esperaven que el president els contactés abans de la remodelació del Govern per a explorar una aliança més estable per a continuar la legislatura, cosa que finalment no va passar. Durant el cap de setmana passat, Aragonès va trucar per telèfon a la dirigent en dues ocasions. La primera, el dissabte, per a comunicar-li que el seu Govern seria monocolor i que inclouria independents, però no li va revelar cap nom. La segona va ser ja el diumenge a la tarda minuts abans si es fes públics els fitxatges per a explicar-li les incorporacions. «El Govern neix mort», va arribar a dir Albiach, que ha fins ara ha tirat en cara a ERC que intenti governar com si tingués majoria quan en realitat compta amb tan sols 33 diputats en el Parlament. Si una cosa ha volgut deixar clara als republicans és que no donin per fet que seran ells els que «salvin» al Executiu.

Els comuns han insistit en l’última setmana que consideren un «error» que ERC veti acords amb el PSC i renunciï a teixir el que entenen que seria una «majoria progressista» de caràcter més estable. Sense ells i els socialistes, asseguren que el Govern és «lletra morta», sobretot si la intenció continua sent interpel·lar en cada votació a Junts obviant que ara està en l’oposició amb intenció d’exercir d’assot de Aragonès.