L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha arrencat aquest dissabte una acampada a Barcelona assegurant que l’única solució a la repressió és la independència.

En una intervenció amb activistes de l’entitat, la seva presidenta, Dolors Feliu, ha assenyalat que la justícia espanyola «no fa por» al sobiranisme. «Som aquí més decidits que mai sabent que hi ha una solució a la repressió, només una, ¿quina és? La independència», ha exclamat.

D’altra banda, ha afirmat que l’independentisme no es quedarà de braços plegats. Aquest migdia s’ha fet una lectura d’un manifest en què es denuncia la «catalanofòbia anàloga a l’antisemitisme» de la França del XIX que, segons l’ANC, caracteritza els tribunals espanyols.

L’objectiu de l’assemblea és mantenir fins aquest diumenge l’acampada a la plaça Catalunya, que sumava dues desenes de botigues aquest matí.

Aquesta acció de protesta s’ha fet coincidint amb l’aniversari de la detenció dels dirigents independentistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, enviats a la presó el 2017 per la seva participació en el referèndum de l’1-O.

Els actes, en marxa

En les pròximes hores, l’assemblea ha organitzat diferents actes i xerrades al mateix emplaçament on fa 11 anys es va erigir també l’acampada del 15-M a Barcelona. En aquesta ocasió, el campament no ha comptat amb zones comunes i la zona es limita a un grup de botigues desmuntables delimitades per una tanca.

El primer acte d’aquest dissabte ha sigut la lectura d’un extens manifest amb què l’ANC busca «acusar» la justícia espanyola de no tractar l’independentisme amb imparcialitat, sinó amb una intenció repressora. El text, llegit per un grup d’actors del grup ‘R de República’, acusa l’Estat i el rei Felip VI d’organitzar una «causa general contra l’independentisme». «Una persecució vinculada en forma de processos penals i altres actuacions», apunta el manifest.

La seva petició: una comissió d’investigació

L’objectiu de l’ANC és pressionar els partits independentistes perquè posin en marxa una comissió d’investigació al Parlament centrada a analitzar precisament els efectes de la repressió al moviment sobiranista. I en el cas que no tiri endavant, ha avisat aquest dissabte l’entitat, activaran el que han denominat una «comissió ciutadana» dedicada a aclarir assumptes com les acusacions als CDR o les detencions d’activistes.

En aquest sentit, Feliu ha apostat per no oblidar els «màrtirs»: «Som aquí perquè no tenim por i hi som amb els nostres represaliats», ha afegit. D’altra banda, ha apostat per acompanyar «els que lluiten» i ha alertat del fet que cada represaliat representa l’independentisme en el seu conjunt.