El «procés» abaixa el pistó una dècada després

No són només veus contràries a la independència les que donen ja l’extremaunció a aquesta etapa del Govern: «El procés, definitivament, s’ha tancat», va deixar anar l’exlíder de l’ANC i exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez. «S’obre una nova etapa i se’n tanquen altres», va replicar després el president Pere Aragonès, apostant per la via canadenca després d’un intent de ruptura unilateral fallit i per tal de lligar una consulta pactada amb el vist-i-plau de la comunitat internacional. Aquests són els símptomes de l’enèsim canvi de cicle a Catalunya:

RUPTURA TOTAL ENTRE PARTITS I AMB LES ENTITATS.

La relació entre els partits i les entitats mai ha estat còmoda ni compacta. Però amb la pressa pels terminis, sota un objectiu comú –primer el 9-N i després l’1-O- els matisos quedaven difuminats. Conegudes són les tensions entre partits per la consulta i el referèndum, sobre si declarar la independència o anar a eleccions, però això no va implicar el divorci a la Generalitat. Ara sí. Ni Junts existia com a tal, ni ERC liderava el Palau. Ni Òmnium Cultural era la principal entitat sobiranista – té 190.000 socis- ni l’ANC quedava arraconada en tesis marginals dins del ventall sobiranista. I, no hi havia, com ara, un relat del que va ser i, sobretot, del que suposa l’1-O (el «mandat») diferent per a cada força i entitat. Cadascú ha fet de la seva versió dogma i avança en aquest camí, distanciant-se cada vegada més del proïsme. A l’adopció del «principi de realitat» d’ERC i en complir amb el mandat del referèndum de Junts es troba l’arrel mateixa de la recent fractura. Tampoc no hi havia llavors una entitat parainstitucional com el Consell per la República pilotada per un expresident i filla, precisament, d’aquestes diferents visions del que va passar a Catalunya el 2017. Però ara sí. La complexa digestió de l’independentisme, mancant un full de ruta comuna i del canvi de comandament a la Generalitat, la metamorfosi de l’extinta Convergència i el cop de volant d’ERC per assentar el perfil governamental han acabat amb una ruptura total. Al carrer i a les institucions.

LA FALTA D’HORITZÓ I LA TAULA DE DIÀLEG.

«Les tensions després del 9-N van servir per impulsar l’1-O, però després d’això, la presó i l’exili no s’han pogut superar», defensa un rellevant dirigent del procés. Els terminis esgoten, encara més si no es compleixen, i aquesta és una de les principals lliçons fins a la data: generen frustració. Per això que l’ANC s’hagi quedat sola al fixar per al segon semestre de 2023 un nou «tornar-ho a fer» definitiu. I la clau és a la falta de propostes viables i a l’encara existència de causes judicials obertes. Esquerra ha aconseguit que només s’explori una opció –la taula de diàleg-, que a més es faci des de la Generalitat, de tu a tu amb el Govern, i que els plans «b» que van prometre tant Junts com la CUP segueixin sent inconcrets. La postconvergència va prometre per al cinquè aniversari de l’1-O «un punt d’inflexió» que, finalment, s’ha traduït a la sortida del Govern, prèvia consulta la militància. Aragonès ven el diàleg i la via canadenca a l’exterior, però aquí també manca de suports perquè només els «comuns» l’avalen. Lluny queden els plans unitaris i les mobilitzacions conjuntes. S’ha passat de la unilateralitat, al pragmatisme.

L’IMPACTE DE LA JUDICIALITZACIÓ.

Les rancúnies entre els actors hegemònics fins a l’1-O es van portar, fins i tot donant poders a un «estat major» que s’activ´s en la seva absència per cobrir-los. Però la marxa de Carles Puigdemont i d’alguns dels seus consellers a l’estranger després de la DUI fallida, i l’entrada a la presó d’Oriol Junqueras i altres dirigents, van refermar la disputa. També la que té a veure amb qui va organitzar i va liderar aquest referèndum. Encara més després que Junts naixés com a tal amb l’entrada de persones que, com Laura Borràs, es denominen a si mateixes com a filles de l’1-O. De la CUP a ERC, el debat continua sent fins a quin punt forçar la reacció de l’Estat. I això passa cada vegada que el Parlament ha de debatre si tramita i discuteix resolucions sobre autodeterminació, amnistia o monarquia; quan es medita si val la pena posar en joc el futur polític de persones que ocupen càrrecs a la Mesa del Parlament pel vot d’un diputat, Lluís Puig, que viu a Brussel·les; o fins i tot quan Borràs acata la Junta Electoral per sortejar possibles conseqüències judicials a compte de l’escó de Pau Juvillà. ERC opta per vehicular a la taula de diàleg les solucions a aquestes causes, amb l’objectiu de reformar el delicte de sedició i d’intentar que no entrin més càrrecs a presó i Junts, malgrat la retòrica desobedient, s’estalvien noves imputacions.

DEL PP AL PSOE EN EL GOVERN.

El canvi a la Moncloa, el 2018, després de la moció de censura a Mariano Rajoy, i l’arribada d’una força de centreesquerra (el PSOE) va obrir un pont d’entesa amb ERC. Les urnes van convertir en imprescindible ERC per a Sánchez, cosa que va derivar en una taula de diàleg i negociació i el reconeixement explícit que hi havia un «conflicte polític» entre Catalunya i l’Estat. A l’horitzó, però, s’aprecia un possible canvi de panorama amb l’arribada, així ho apunten les enquestes, de la dreta a la Moncloa.