El PSC proposa un pla de xoc de 850 milions per als pressupostos

Tot i que que el president Pere Aragonès els descarta en la fase inicial de la negociació de pressupostos, el PSC tira milles i no sols manté la seva oferta per a aprovar-los, sinó que li posaran damunt de la taula una proposta de pla de xoc de 24 mesures que representen una inversió de 848 milions d’euros perquè valori la seva incorporació en els comptes. Salvador Illa es reunirà amb el cap del Govern a finals de la setmana que ve amb aquesta concreció sota el braç, una trobada de la qual els socialistes esperen sortir amb l’aclariment de si compte o no amb ells per a la geometria variable a la qual està obligat.

La proposta del PSC gairebé triplica el pla de 300 milions que Aragonès va detallar en el debat de política general. La portaveu del partit, Alícia Romero, argumenta que la despesa per a fer front a la inflació i l’augment de preus seria assumible gràcies als 3.000 milions addicionals que rebrà la Generalitat si aprova els pressupostos gràcies a l’augment del sostre de despesa. Entre les mesures que defensen hi ha la deducció fiscal de 100 euros per a les famílies amb hipoteca els ingressos de la qual siguin inferiors a 30.000 euros o 47.000 en cas que siguin dos cònjuges amb declaració conjunta. També una ajuda directa de 200 euros per a les famílies amb baixos ingressos.

Altres propostes passen per augmentar un 15% la renda garantida de ciutadania -com ha fet la Moncloa amb l’ingrés mínim vital-, l’augment de les pensions no contributives i 300 milions en ajudes per a les empreses i els autònoms més afectats per l’increment dels costos de producció. Romero tira en cara al president que presentés l’anomenat «escut social» sense haver dialogat abans amb els agents econòmics i socials, cosa que el PSC si que ha fet en les dues últimes setmanes.

L’objectiu de Illa és posar sobre la taula la proposta i esperarà a la compareixença del dimecres en el Parlament per a escoltar quin rumb emprèn el Govern en minoria. D’entrada, els socialistes consideren una «mala notícia» que Aragonès reconegués dijous en l’entrevista de TV3 que l’1 de gener no entraran en vigor els pressupostos. «Si Giró els va deixar preparats, no entenem què impedeix que el Executiu els aprovi el dimarts que ve», va deixat caure Romero,