Aragonès i Sánchez tornen a creuar interessos en una tardor endimoniada

Tardor és tradicionalment època d’elaboració de pressupostos a totes les administracions, llegiu Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona. Cada any té el seu afany, i aquest 2022 no n’és menys. Al contrari. El còctel que es genera amb la crisi per la inflació, la proximitat del cicle electoral i, sobretot a Catalunya, la sortida de Junts del Govern descarten tot recorregut plàcid. Sumeu-vos, a més, que la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) coincidirà, en una nova cruïlla de calendaris, amb els últims cops de cua de la taula de diàleg, abans d’arribar al molt electoral any 2023.

Les mirades se centren en ERC, l’actor clau dels Pressupostos Generals de l’Estat, dels de la Generalitat i els de Barcelona. Els republicans estan en ple procés d’aterratge al Govern monocolor (més tres independents) i des del mateix moment en què la militància de Junts va sancionar la sortida de l’Executiu les mirades es van dirigir cap als pressupostos catalans.

La qüestió clau dels comptes de la Generalitat és si ERC acaba negociant i pactant amb el PSC. És l’escenari desitjat pels socialistes i per Junts, per allò d’anar a les eleccions aventant l’espantall del tripartit a la cantonada.

Davant d’això, la primera acció d’ERC és traçar un tallafoc entre els pressupostos catalans i els de l’Estat. És la manera d’evitar que el suport republicà als comptes només costi al PSOE el vot recíproc al Parlament.

Un cop fet això, la presidència del Govern intenta frenar el relat mediàtic que dona per assumit, i fins i tot per normal, que Junts no doni suport als comptes que ells mateixos han dissenyat. ERC vol generar pressió sobre Junts i aconseguir el seu suport, que els estalviaria el tràngol d’escollir entre el PSC i la pròrroga pressupostària.

Encara és aviat, però tots els responsables republicans, fins i tot en privat, rebutgen qualsevol pacte d’aquest calibre -els pressupostos són, en el fons, un programa de govern d’un any- amb el PSC. Consideren que ERC i PSC es troben en trinxeres oposades i que mentre no es resolgui el conflicte polític no hi ha opció a l’entesa en grans termes. Sumis, a més, que Esquerra i els socialistes lluiten per guanyar les municipals del maig.

Pel que fa als PGE, cal ressenyar l’acceptació d’ERC que la seva estratègia ha fracassat. A principi de legislatura espanyola els republicans van traçar un esquema de bombolles estanques, pel qual els continguts de la taula de diàleg pel conflicte no apareixien a la de les qüestions més pecuniàries, com els PGE. El poc entusiasme del PSOE amb taula de diàleg ha derivat en un canvi de tàctica d’ERC. Si Pedro Sánchez vol pressupostos, haurà de proporcionar satisfacció als republicans en dos aspectes: les causes encara vigents a ex-alts càrrecs i diputats independentistes per l’1-O i, sobretot, la reforma del delicte de sedició.

Per atraure els republicans, Pedro Sánchez ha assegurat als seus estar disposat a dur a terme la modificació del delicte de sedició per equiparar-lo al que s’aplica a altres països, encara que creu que no hi ha prou majoria ara al Congrés per consensuar un text, ateses les diferències entre els mateixos partits independentistes catalans o entre Unides Podem i En Comú Podem.

Al Govern donen per fet que ERC coquetejarà amb presentar esmena a la totalitat als PGE. Té com a data límit el divendres de la setmana que ve. Després ja la podran retirar abans de la votació, el dia 27, com han fet molts altres anys. A la Moncloa, el president Sánchez té «ganes de negociar» els comptes, els de l’Executiu i els de la Generalitat.

«El que cal saber és si (Oriol) Junqueras ho vol fer aquí i allà», li ha dit el cap de l’Executiu als seus assessors. A la bancada socialista al Congrés, els diputats consideren que Junqueras ha pressionat Aragonès per trencar l’aliança amb Junts perquè ha decidit llançar «una opa sobre els comuns» abans de les municipals del maig. «Està lluitant per aquest espai electoral. S’ha posat nerviós al veure el PSC que va bé a les enquestes i ha decidit donar aquest cop d’autoritat», afirmen fonts del grup parlamentari que no descarten que Junqueras recondueixi la situació després d’«unes setmanes aparentant que no necessita ni vol el PSC ».

No a la pròrroga catalana

A l’Executiu descarten la possibilitat, amb què fanfarroneja Junqueras, de prorrogar els comptes catalans. La Generalitat rebrà per a l’any que ve 3.100 milions d’euros addicionals per l’increment del finançament que rebran les comunitats autònomes, quantitat que serà rebuda sempre que hi hagi uns comptes nous. «Però si Aragonès ja els està negociant amb la ministra (Raquel) Sánchez. A veure si s’aclareixen amb la representació escènica d’aquests dies i ens posem fil a l’agulla», assenyalen fonts del grup parlamentari del PSOE.

Al govern d’Ada Colau, els pressupostos del 2023 generen una inquietud relativa. Quan les eleccions municipals són a només vuit mesos vista, la possibilitat que no hi hagi acord amb l’oposició i que toqui prorrogar els comptes no es presenta com un drama: sol passar amb les urnes tan a prop.

Però ara com ara l’opció d’un pacte segueix sobre la taula, i més en un mandat en què els tres comptes anteriors es van aprovar en votació, a diferència de l’anterior, en què Colau no va aconseguir tirar endavant cap en votació ordinària.

Al mandat actual, Barcelona en Comú i el PSC sumen 18 vots: necessiten un soci que els apropi als 21 de la majoria absoluta. Als tres exercicis anteriors, ERC ha estat el suport decisiu (encara que no l’únic), amb un sí o una abstenció.

L’any passat, Ernest Maragall va amenaçar de votar en contra, però ERC el va obligar a abstenir-se i permetre així que els comptes veiessin la llum verda com a complement de l’acord amb els «comuns» al Parlament. Un glop difícil per al veterà líder, que aquest any no sembla disposat a ficar-se en un embolic similar. Ara la lògica de l’any passat es podria tornar a donar, si a la Cambra catalana hi ha un pacte.