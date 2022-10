El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, veu "viable" una aliança entre ERC i els comuns després de la ruptura del Govern. En una entrevista a Nació Digital, Asens sosté que la sortida de JxCat de l'executiu certifica "la fi d'una determinada política de blocs" i "inaugura un camp de joc" on l'aliança entre partits com els comuns i els republicans "ara és viable". Per Asens, aquesta aliança és la que donaria "estabilitat" i s'hauria de produir "a tots els nivells". El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, però, diu que els comuns no han fet el debat sobre si aquesta etapa es pot produir dins del Govern, i considera que poden donar suport a l'executiu "des de fora".