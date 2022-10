Atrapats en les contradiccions

Un Govern que «neix mort», que «no té legitimitat», una legislatura «esgotada» o «falta de lideratge» en la Generalitat. Són mostres del llarg repertori de desqualificacions per part de l’oposició que acumula el president Pere Aragonès, disposat a continuar amb el seu mandat malgrat no tenir en aquests moments cap aliat consolidat.

No obstant això, per molt que els seus rivals posin el crit en el cel, ni hi ha una petició majoritària d’eleccions ni ningú està disposat a enrolar-se en l’aventura de presentar una moció de censura que topi de cara amb la realitat: no hi ha una majoria governamental estable, però tampoc una alternativa viable.

Amb aquest escenari de tots contra tots sense que la sang arribi al riu, les contradiccions s’imposen en l’argumentari dels principals partits.

ERC: vol acabar la legislatura

Pere Aragonès es vanta d’haver confeccionat un Govern que representa els consensos «del 80%» dels catalans, amb la incorporació d’exmembres de partits com el PSC, l’extinta Convergència i Podem. Però aquestes picades d’ullet o cops d’efecte davant els seus rivals polítics no li resolen que en el Parlament té 33 diputats i que governa en minoria havent quedat en segona posició en les eleccions.

Malgrat aquesta feblesa aritmètica, el president ha deixat clar que està disposat a continuar la legislatura i que, per tant, no convocarà eleccions. Tampoc considera que hagi de sotmetre’s a una qüestió de confiança, com li demanen Junts o la CUP, per a estalviar-se una foto que posaria més l’accent en la seva solitud, però al mateix temps ERC sosté que pot governar sense ningú més. La seva estratègia passa per tirar de geometria variable, una aposta que queda limitada amb el seu rebuig -almenys inicialment- a pactar grans lleis com els pressupostos amb el PSC i el fet que Junts li hagi deixat clar que no donarà treva des de l’oposició.

PSC: no vol eleccions

Salvador Illa ho té aparentment tot al seu favor: és el cap de l’oposició, les enquestes li somriuen i la coalició independentista del Govern s’ha trencat. Tot apunta que unes eleccions no li anirien malament, encara que presidir la Generalitat, que depèn de les aliances, ja ha comprovat que és una altra cosa. No obstant això, el líder del PSC no demana passar de nou per les urnes, sinó «estabilitat».

Tot i que diu que no pensa «rescatar» a Aragonès perquè ell està construint l’alternativa, la veritat és que donar corda a la legislatura és també allargar la presidència del republicà, de qui diu que no lidera la Generalitat i que acumula un any i mig de «paràlisi» governamental. També descarta presentar una moció de censura en la qual no sumaria suficients vots per a prosperar.

Els socialistes són conscients que l’estabilitat catalana té vasos comunicants amb l’estatal i que Pedro Sánchez necessita els vots d’ERC per a aprovar els pressupostos. D’aquí els seus equilibris i el marge d’actuació limitat del líder del PSC per a ser assot del Govern i, al mateix temps, tendir-li la mà sense data de caducitat.

Junts: anirà contra el Govern

O qüestió de confiança o eleccions. És la dicotomia en la qual situa Junts a Aragonès, amb el gran inconvenient que ni una cosa ni l’altra és a les seves mans, sinó que formen part de les prerrogatives del president. L’única cosa que dependria d’ells és la presentació d’una moció de censura, però per a això fan falta dos ingredients que en aquests moments no tenen els postconvergents: aliances i un candidat. Jordi Turull està inhabilitat i Laura Borràs està suspesa del càrrec de presidenta del Parlament, situació amb la qual també haurien de bregar si es precipitessin unes eleccions.

El que sí que depèn de Junts és el grau de bel·ligerància contra el Govern i la capacitat per a sotmetre’l a un viacrucis parlamentari que ja va començar a entreveure’s en la junta de portaveus del passat dimarts. Això sí, a costa, a vegades, de rebutjar propostes que ells mateixos han promogut participant fins ara de l’Executiu, com per exemple els pressupostos elaborats per l’exconseller Jaume Giró. Tampoc serà senzill compaginar el bloqueig a ERC amb el discurs de reivindicar-se com a partit de govern.

CUP: negociaria pressupostos

Per a la CUP, que ja va partir peres amb el Govern de Junts i ERC fa un any, la legislatura està «esgotada» i no dóna més de si. Al mateix temps, sosté que anar a eleccions no canviaria de manera substancial la situació política i l’endemà tot continuaria igual. És per això que, per a gestionar el mentrestant, el partit ha posat en marxa un procés d’escoltar per a articular un «programa de mínims» que doni sentit a un mandat que creu que embarrancarà i arribarà a la seva fi en els pròxims mesos. Els anticapitalistes han batejat irònicament el nou gabinet d’Aragonès com el «Govern dels ex» per incloure dirigents que provenen d’altres formacions polítiques que ja van abandonar. Però malgrat aquest menyspreu, estan disposats -això sí, amb poques expectatives- a asseure’s en la taula si són cridats a negociar els pressupostos. Mantenen que el president ha de sotmetre’s a una qüestió de confiança, però tampoc ho posen com a condició sine qua non per a parlar dels comptes.

Comuns: esperava una aliança

La líder dels comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, esperava més d’Aragonès després de la ruptura amb Junts, però l’oferta per a teixir una aliança estable no va arribar. La dirigent no va dubtar a sentenciar que el Govern remodelat naixia «mort», però malgrat això vol mantenir-lo viu exercint un rol clau per a aprovar els pressupostos. Com Illa, amb un ull posat en la Moncloa i l’altre en l’Ajuntament de Barcelona, demana estabilitat i no esmenta ni eleccions ni qüestió de confiança ni moció de censura. Com la resta de l’oposició, els comuns exigeixen al president que expliqui què vol fer a partir d’ara. S’han passat un any i mig reclamant a ERC que s’emancipi de Junts i, ara que ho ha fet, li tiren en cara que amb aquesta minoria no anirà enlloc. I és que el grup d’Albiach calculava que, davant la necessitat aritmètica, els republicans comptarien més amb el seu grup.