Una cosa és que ERC i Junts per Catalunya hagin liquidat una dècada d’aliança i una altra de diferent és que això suposi el final del procés independentista que tots dos van iniciar amb la primera Diada multitudinària, el 2012. La sinuosa travessia cap a Ítaca i la relació entre les diferents ànimes de l’independentisme mai no ha estat la mateixa des de la tempestat del 2017, i la ruptura del Govern pot amenaçar la continuïtat del procés. Tot i això, la majoria dels catalans, de totes les ideologies, tenen força clar que el procés no està mort.

Un 10% no sap què pensar

Segons l’enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop), el 59,5% dels catalans opinen que el cisma entre Esquerra i JxCat no dóna per acabat el procés, davant del 30,4% que creu que el desafiament independentista s’ha acabat. Un de cada 10 entrevistats no s’atreveixen pronosticar el futur. La distribució d’opinions és molt similar en pràcticament tots els segments de població, en què una majoria coincideixen que queda procés per a estona.

Fins i tot el 52,6% dels votants contraris a la independència reconeixen que el procés continuarà, 20 punts més que els que sostenen que s’ha acabat (32,6%). Un de cada quatre votants independentistes (27,2%) pensen que l’embat a l’Estat ha acabat sense un Govern que uneixi ERC i Junts, però el 68,7% pensen que la flama continua viva.

Tot i que en tota ruptura solen superposar-se múltiples causes i responsables, els catalans apunten més cap al costat postconvergent a l’hora d’assenyalar el principal culpable de la separació. Quatre de cada 10 ciutadans opinen que JxCat és més responsable que Esquerra que s’hagi trencat el Govern de la Generalitat. En concret, el 38,4% dels catalans assenyalen Junts davant el 18,9% que culpa ERC del cisma. Un de cada quatre enquestats (24,2%) responsabilitzen igual els dos partits d’una ruptura que passa factura, sobretot, entre l’electorat independentista.

No en va, la divisió que caracteritza l’independentisme a l’últim lustre es plasma també en aquesta pregunta del sondeig: el 35,1% dels independentistes culpen JxCat; el 27,6%, ERC; i el 25,3% reparteix culpes de la mateixa manera. Entre els votants no independentistes hi ha molts menys dubtes: el 41,4% apunta el partit de Jordi Turull i Laura Borràs; el 12,7% assenyala el de Pere Aragonès; i el 22,1% responsabilitza les dues formacions

Per electorats, només entre els votants de Junts hi ha una àmplia majoria (52,3%) que culpa els republicans del final de la coalició, encara que entre els votants de la CUP (32,9%) i, atenció, entre els del PP (34,1%) també són més els que atribueixen més responsabilitat a ERC que a JxCat. De fet, entre els simpatitzants del PP, només un 6,7% creu que la culpa del que ha passat és de Junts. Entre els votants d’Esquerra, el percentatge de crítica al seu exsoci del Govern és del 49,4%.

Davant d’un horitzó que es preveu complicat, el sondeig posa de manifest que els catalans no tenen gens clar què hauria de fer Aragonès una vegada consumada la ruptura amb JxCat. El 43,4% reclama que es convoquin eleccions, però el 37,3% defensa que el president busqui acords per governar i poder continuar la legislatura. Només l’11,4% dels enquestats avalen la idea que abandera Junts que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança.