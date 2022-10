El CNI nega haver espiat el telèfon de Quim Torra

El Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) ha assegurat que no hi ha «cap expedient» sobre l’expresident de la Generalitat Quim Torra i l’exvicepresident del Parlament Josep Costa relatiu a una presumpta intervenció o escolta de les seves comunicacions amb l’eina Pegasus, tal com tots dos denuncien.

Així ho assegura el secretari general del CNI, Arturo Relanzón, en un escrit que ha estat remès a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional en resposta al recurs que Torra i Costa van interposar per presumpta vulneració de drets fonamentals per part d’aquest òrgan dependent del Ministeri de Defensa. El CNI nega l’existència de «cap expedient en relació amb l’actuació material constitutiva de via de fet consistent en la intervenció, escolta, sostracció, recopilació, tractament, ús, difusió i/o emmagatzematge de la informació i comunicacions dels recurrents». Torra i Costa van demandar el Govern central per vulneració de drets fonamentals després de tenir coneixement que suposadament formaven part de les desenes d’independentistes espiats amb Pegasus. D’altra banda, en un altre escrit la Fiscalia de l’Audiència Nacional entén que el recurs que tots dos han interposat de forma conjunta davant la jurisdicció contenciosa administrativa ha de ser rebutjat en considerar que, en tot cas, correspondria «el seu coneixement a la jurisdicció penal». Considera a més que és procedent acordar la suspensió del procediment mentre no es resolguin definitivament els procediments penals tramitats als Jutjats d’Instrucció de Barcelona relatius als fets denunciats. Amb la seva demanda, els dos polítics de JxCat pretenen que es reconegui l’espionatge als seus mòbils, així com que va ser il·legal i que estan en el seu dret de conèixer tota la informació, dades o documentació que s’hagi pogut obtenir mitjançant el software Pegasus, desenvolupat per una empresa israeliana i que en principi només es ven als estats. També apel·len al seu dret que s’elimini tota la documentació i informació privada que l’Estat pugui haver obtingut a través de l’espionatge.