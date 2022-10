El Jutjat de Guàrdia de Tortosa ha decretat presó provisional per al detingut que presumptament va incendiar un cotxe amb la seva exdona i fill dins. Se l'acusa d'un delicte d'incendi i d'intent d'homicidi, segons han explicat els Mossos d'Esquadra aquest dilluns.

La detenció es va efectuar el diumenge de matinada en una actuació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de L'Ampolla, segons ha avançat el Diari de Tarragona.

Dotacions de tots dos cossos estaven realitzant un dispositiu de seguretat a una zona d'oci de la localitat i van veure la resplendor de les flames. Quan van arribar al lloc dels fets van veure al detingut i el seu fill barallant-se i van rescatar a la dona de dins del vehicle.

No va haver-hi ferits de gravetat, tot i que la dona va haver de ser atesa pels serveis mèdics per inhalació de fum. Pare i fill van ser atesos també per cops i ferides a causa de la baralla.