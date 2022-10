La crisi de la salut mental dispara la demanda per estudiar Psicologia

Després d’anys de tabús, la salut mental ha entrat com un remolí a la societat de la mà de la pandèmia. Mai com fins ara no s’havia parlat tant no només de trastorns i malalties psicològiques o psiquiàtriques, sinó d’altres malestars allunyats de les patologies mentals, com les emocions i el patiment. Psicòlegs professionals han esdevingut divulgadors de la mà de les xarxes socials i els investigadors escriuen assaigs científics per desgranar com funciona el cervell, com actuen els psicofàrmacs i en què consisteix una bona psicoteràpia. La universitat no ha quedat al marge de l’auge de la salut mental i ha sabut recollir el guant.

El grau de Psicologia ha passat a ser extremadament popular entre els estudiants. Almenys a les facultats públiques catalanes, on la demanda de places per cursar Psicologia com a primera opció l’any acadèmic 2021-22 va suposar un 217% respecte les ofertes. Tenint en compte les matrícules, el grau de Psicologia és el segon més demandat al sistema universitari català després del d’Administració i Direcció d’Empreses. Així ho desvetlla l’estudi «Ocupabilitat i formació universitària en Psicologia», elaborat per AQU Catalunya, l’agència per a la qualitat del sistema universitari. La taxa d’abandó als estudis de Psicologia és del 24%, un percentatge que, segons els autors de l’informe, s’explica principalment per les xifres de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que, amb diferència, té el nombre més elevat de matriculats: prop del 65% dels estudiants. L’informe d’AQU també constata la feminització d’aquest tipus d’estudis superiors: vuit de cada 10 matriculats en Psicologia (curs 2020-21) són dones. És una tendència que també passa en altres graus, com els relacionats amb l’educació i l’assistència social. A més, els futurs psicòlegs es mostren força satisfets amb els ensenyaments rebuts a la facultat. Tant que nou de cada 10 tornarien a estudiar la carrera. Especialment contents es mostren els alumnes amb l’adquisició d’habilitats comunicatives i interpersonals, que són imprescindibles en el cas dels psicòlegs sanitaris, que són els únics capacitats per tractar pacients després d’haver estudiat el màster específic. L’informe revela que, en general, els ocupadors estan satisfets amb les competències dels psicòlegs que contracten. És un sector on costa menys que a altres trobar professionals. No obstant, segons la seva opinió, els graduats recents haurien de millorar, precisament, en habilitats comunicatives i interpersonals. Les pràctiques fallen Tot i la satisfacció general que tenen els estudiants amb la carrera, hi ha un aspecte que, segons el seu parer, hauria de millorar: les pràctiques, a les quals posen una nota de 6,4 sobre 10. Molts estudiants es busquen les pràctiques pel seu compte, sense ajuda de les facultats, malgrat que són fonamentals no només per aconseguir el títol sinó per aplicar a la vida real i professional els coneixements teòrics adquirits a classe. En tot cas, tampoc no és que la resta d’estudiants estiguin plenament satisfets amb les pràctiques. La nota mitjana de tot el sistema universitari català és de 6,9. Un cop acabats els estudis, capbussar-se al món laboral de la psicologia és una cosa amb més ombres que llums. Els indicadors d’inserció laboral mostren que els graduats guanyen menys i tenen contractes més precaris que la resta de titulats. Segons l’estudi, les empreses que contracten llicenciats en Psicologia sol·liciten, sobretot, competències relacionades amb les noves tecnologies, la psicoteràpia, l’adaptació al canvi i la investigació, així com tot allò relacionat amb l’impacte psicològic de la pandèmia.