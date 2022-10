L’assassí de Premià de Mar es va fer un «selfie» amb el cadàver de la víctima

El jove arrestat per assassinar el seu company de pis la matinada de dissabte passat es va fer un ‘selfie’ amb el cadàver de la víctima abans de fugir. Segons informa El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, no només es va prendre aquesta fotografia, també la va reexpedir a un amic d’Hondures, que ho ha posat en coneixement de les autoritats. El cas ha omplert pàgines de successos a Hondures, on alguns mitjans de comunicació –no la majoria– han publicat la imatge. En aquesta foto apareix el sospitós mirant a càmera, aixecant el polze en senyal d’aprovació, amb el cos apunyalat del mort de fons.