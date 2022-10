1.200 dies lliure tot i la condemna

De vegades les xifres ajuden a veure les proporcions reals de les coses i a entendre-les millor. Amb el cas Maristes passa tot el contrari. La investigació periodística va fer aflorar 51 denúncies policials contra 18 docents (12 germans religiosos, cinc professors seglars i un monitor de menjador) dels col·legis de Sants les Corts, la Immaculada i Anna Ravell (Barcelona), Champagnat (Badalona), Valldemia (Mataró) i Montserrat (Lleida) per fets esdevinguts entre 1962 i 2018.

A més, es va localitzar més víctimes que no van denunciar i que havien cursat estudis en aquests centres i altres de Vic i Girona. En total, més d’un centenar d’afectats. Però ni els casos denunciats ni tampoc els publicats van tenir ressò en una justícia lligada de mans per un règim de prescripció dels delictes ja superat i que aquest cas ha ajudat a reformular. Sobre aquesta injustícia, l’únic professor marista que els afectats han pogut perseguir legalment és Joaquim Benítez. Però, més que suposar un alleugeriment per a les víctimes no consolades per la justícia, el procés s’ha convertit en un exemple nefast. Convindria mirar enrere per recordar per què.

Amb aquest docent seglar va començar a desenterrar-se el febrer del 2016 l’escàndol de pederàstia ocult a col·legis religiosos concertats per la Generalitat. Va passar quan Manuel Barbero, pare d’una víctima de Benítez, va obrir un compte de correu perquè exalumnes del centre de Sants-les Corts poguessin ajudar-lo a reunir testimonis que sustentessin la denúncia presentada pel seu fill. Només va ser el principi.

De la vintena de persones que van anar a comissaries dels Mossos d’Esquadra a passar comptes amb el seu antic professor d’Educació Física, el mateix que els havia tancat en un despatx sense finestres i n’havia abusat sexualment fent-los creure que els ajudava a curar de lesions gràcies a uns coneixements espuris de fisioteràpia, només quatre demandes, entre les quals hi havia la del fill de Barbero, van passar el filtre de la prescripció. Van ser suficients per jutjar Benítez, que l’abril del 2019 va ser condemnat a 21 anys i nou mesos per abusos sexuals.

Benítez va admetre haver abusat d’alumnes al col·legi de Sants-les Corts en seu judicial però abans ho va fer en dues entrevistes. Al judici, a més, va dir que va actuar amb impunitat perquè es va sentir «emparat» pels Maristes.