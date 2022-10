Elena repta a que s’«acrediti» la ingerència política als Mossos

Si hi ha qui consideri que s’han produït «ingerències polítiques» a l’activitat policial i judicial dels Mossos, que ho «acrediti» i que ho porti als tribunals. Aquesta va ser la concisa resposta del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que per primera vegada es va pronunciar sobre la crisi a la cúpula del cos policial que s’ha saldat amb el cessament del comissari en cap Josep Maria Estela. Des del Parlament, va emplaçar l’oposició a la compareixença que ha sol·licitat per explicar amb més extensió el perquè de la seva decisió, que Interior atribueix a les discrepàncies relacinades amb l’objectiu de feminitzar la policia catalana. El president Pere Aragonès va fer pinya amb el conseller d’Interior, assetjat per l’oposició. Aragonès, a pregunta de Salvador Illa, va descartar qualsevol mena de cessament, va mostrar el seu suport a Elena i va recordar que ell i el seu gabinet «tenim clara l’orientació de les polítiques de seguretat».

Abans, en la compareixença d’Aragonès, el cap de l’oposició li va retreure que fos ell i no Estela qui decidís els ascensos sobre la base d’un criteri tècnic i de mèrits. El president li va respondre que des del 2001 hi ha un decret que estableix que qui nomena els nous comissaris és el conseller, tal com van fer els predecessors, alguns del PSC. L’afirmació la va fer en relació amb l’elecció de sis nous comissaris, el detonant de la crisi, entre els quals Elena ha confirmat que quatre seran dones. Estela, en previsió del malestar intern que la decisió suscitaria, va intentar negociar que fossin tres dones i tres homes. «No renunciaré al principi que no hi hagi ingerències polítiques», va deixar anar Elena a preguntes dels comuns a la sessió de control al Govern prèvia. Les acusacions d’interferències polítiques van ser llançades pel mateix Estela, però també per partits de l’oposició com el PSC i l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper, que posen el focus sobre Eduard Sallent, nou cap dels Mossos, el tercer durant el mandat d’Elena. Els socialistes i els comuns no van descartar demanar la reprovació del conseller, mentre que PP, Ciutadans i Vox van reclamar directament la seva dimissió. «M’explicaré a fons, cal molt de matís», va dir el conseller sobre la futura compareixença, encara sense data. Tot i això, va defensar que després de gairebé deu mesos de «coincidències i diferències» amb Estela ha pres una decisió que forma part de les seves competències i discrecionalitat per poder impulsar el «model» policial del Govern i les seves prioritats. És en aquest sentit que, si bé va negar interferències polítiques, va deixar caure també que no admetrà «interferències policials» en les decisions que corresponen a la dimensió política.