Junts força la primera derrota a l’hemicicle d’ERC després de la ruptura de l’executiu

Objectiu de Junts en el seu recent estrenat rol d’oposició: castigar el Govern de Pere Aragonès al Parlament. Que la seva minoria sigui pública i notòria, un objectiu compartit per tots els grups a excepció d’ERC al primer ple que se celebrava després de la ruptura de la coalició independentista. Així ho van constatar els republicans en la primera votació d’un projecte de llei, en aquest cas la del pla estadístic 2023-2028, que van portar a l’hemicicle de la cambra catalana. De poc va servir que fos, precisament, una norma dissenyada per l’exconseller Jaume Giró. Els postconvergents la van deixar caure sota l’argument que seria aplicada «sense visió d’Estat».

Tot i que verbalment ha defensat que exerciria un paper «constructiu» tot i haver sortit del Govern, Junts buscava visualitzar aquesta derrota com a mostra del que serà la legislatura a partir d’ara, una mena de via crucis per al president per no comptar amb cap suport estable a l’oposició. Va ser el diputat Joan Canadell, del sector més dur del partit i relator d’una llei que reunia els requisits per tramitar-se sense sobresalts, qui va defensar que, tot i considerar que era «tècnicament votable», no tindria el seu «sí» perquè la independència ha deixat de ser «una prioritat» per a ERC i perquè com es transmeten les dades és determinant per continuar el procés o desactivar-lo. «Aragonès no ha esmentat en la seva intervenció ni la independència, ni la majoria del 52% ni l’1-O», va assenyalar el dirigent.

Junts es va abstenir en la votació, igual que la CUP, tot i que la setmana passada el grup d’Albert Batet va votar a favor del dictamen sobre la norma i que al maig el pla estadístic va superar el debat en la votació a la totalitat amb un Giró defensant les seves bondats. El PSC, els comuns, Ciutadans, el PP i Vox van votar-hi en contra malgrat que, anteriorment, els partits de Salvador Illa i Jéssica Albiach no veien amb mals ulls la iniciativa.