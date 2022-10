El pederasta Joaquim Benítez es troba a un pas d’entrar a la presó

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 21 anys i nou mesos de presó imposada per l’Audiència Provincial de Barcelona i ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l’exprofessor d’Educació Física del col·legi dels Maristes de Sants Les Corts de Barcelona Joaquim Benítez per haver abusat sexualment de quatre alumnes quan eren menors. L’adquisició de fermesa de la condemna fa molt més complicat que l’Audiència de Barcelona el mantingui en llibertat, com fins ara, tenint en compte la gravetat de la pena imposada.

Després d’un ajornament just abans de l’estiu, motivat per l’envergadura d’un altre assumpte que havia correspost al mateix magistrat ponent, el president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, i els magistrats Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro, Andrés Palomo i Eduardo de Porres van deliberar l’assumpte el 5 d’octubre. La sentència ratifica els abusos a quatre alumnes pels quals Benítez va ser condemnat l’abril del 2019, cosa que significa que la pena imposada adquireix fermesa i farà molt més complicat que el tribunal català endarrereixi més el seu empresonament.

Cap recurs

A Benítez l’havien denunciat, a més, una vintena d’exalumnes, però només quatre d’aquestes demandes feien referència a delictes que la llei encara no considerava prescrits. Els altres 16 professors maristes, la majoria germans religiosos, no van poder ser jutjats perquè totes les denúncies de les víctimes respectives també havien prescrit.

Tot i això, la condemna de Benítez és la més severa dictada fins avui contra un docent per abusos sexuals, cosa que no va fer que ingressés a la presó. Amb la sentència del Suprem, l’Audiència de Barcelona s’haurà de tornar a pronunciar sobre les peticions de les acusacions reclamant-ne l’ingrés.

La sentència del Suprem desestima totalment els dos recursos presentats contra la sentència condemnatòria: l’interposat per Benítez i el formulat per la companyia d’assegurances del col·legi, declarada responsable civil directa de les indemnitzacions a les víctimes, que van pujar a 120.000 euros. La fundació titular del centre va ser declarada també responsable civil, però amb caràcter subsidiari, és a dir, que només assumirà responsabilitats si no les poden afrontar directament el professor i l’asseguradora.

La resolució de l’Audiència de Barcelona, ara ratificada per l’alt tribunal, condemnava el ja exprofessor d’Educació Física del Col·legi Maristes de Sants-Les Corts per delictes d’abusos sexuals a quatre alumnes menors d’edat durant tres anys, al llarg dels cursos de 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009.

El Suprem, després d’admetre que «difícilment es pot afegir res a la revisió de la valoració probatòria realitzada a la sentència d’apel·lació» pel TSJC, corrobora que les declaracions dels menors que van ser víctimes, que qualifica de «detallades i sense contradicció», són suficients per sustentar la condemna i van ser corroborades per altres elements de prova, com la pròpia declaració de l’acusat.

Delicte agreujat

La sentència destaca que qualificar els fets com a delicte continuat d’abusos sexuals, amb l’agreujant de prevaliment, és correcte, ja que va actuar prevalent-se de la seva «superioritat davant del menor, per la condició de professor», cosa que fa que la pena imposada sigui ajustada a la conducta.

«En cada cas el subjecte passiu de les agressions va ser el mateix menor i les diferents agressions, si bé es van produir en un període dilatat de temps, es van executar aprofitant l’assistència a la classe d’Educació Física, l’assistència terapèutica que el professor oferia als alumnes que es lesionaven, així com la proximitat i ascendent que el professor tenia amb els seus alumnes», sosté la sentència.

La Sala Penal també considera adequat que l’asseguradora del col·legi respongui com a responsable civil directe pels danys i perjudicis causats, sense que pugui al·legar davant les víctimes que l’assegurança contractada pel centre no cobreix aquests fets per tractar-se d’un delicte. Aquesta excepció, precisa la sentència, només opera en la relació interna entre l’assegurador i l’assegurat, però no ho pot fer en relació amb els menors perjudicats.