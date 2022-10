Pere Aragonès constata la soledat del Govern al nou Parlament

Des de l’esquerra i des de la dreta. Des de l’independentisme i des de l’antiindependentisme. Pels pressupostos, d’aquí i d’allà, i pels Mossos. Pere Aragonès va verificar ahir, a força d’atacs, que les veus que li auguraven un «vietnam» a cada sessió plenària del Parlament no s’equivocaven. Va rebre fins i tot cops del PP ni més ni menys que per la seva gestió de les energies renovables, una cosa inaudita per provenir de la bancada de la que va provenir. Una altra cosa és l’efecte que tingués el setge a Aragonès, que va ser poc o cap, segurament perquè era més que conscient del que se li acostava.

No es va tractar només que Junts tragués les ungles, perquè, curiosament, el to dels postconvergents a l’oposició tampoc és massa diferent del que feien servir quan eren al Govern. Segurament té més a veure amb què PSC i comuns van olorar la sang dels 33 únics suports amb què compta l’executiu.

Salvador Illa va combinar la seva patentada «oposició tranquil·la», sobretot en el tema dels pressupostos, amb un èmfasi crític més gran en la qüestió dels Mossos. I Jéssica Albiach va voler aclarir dubtes i va evitar mostrar-se com el recanvi d’Aragonès després de la fugida de Junts i per això va acusar el president de no complir amb la paraula donada.

La morbositat de la sessió doble (primer la compareixença del president per donar compte del nou Govern i, després, l’habitual sessió de control) requeia, sens dubte, en la relació entre Aragonès i els seus exsocis i sempre adversaris de Junts. I amb ells, el cap de l’executiu va utilitzar la tàctica del pal i la pastanaga. Va combinar dures crítiques amb floretes i agraïments als postconvergents i, sempre de fons, la voluntat que el focus sobre els pressupostos s’allunyi del seu cap i se centri en el dels postconvergents.

Felicitacions a Puigneró

Així, Aragonès va assenyalar que «el viatge llampec a l’oposició» de Junts «no ha d’impedir que s’obrin vies d’entesa». La resposta de Junts no es va fer esperar: «Aquest Govern neix feble. ERC no va guanyar les eleccions i ara només té el suport de 33 diputats. Com pensa tirar endavant la legislatura?»

Abans, el cap de l’executiu havia felicitat, un per un, els seus consellers postconvergents, i molt especialment el cessat per ell, Jordi Puigneró. Però també va explicar que lamentava que «una decisió del partit» els hagi desallotjat del seu gabinet i va sentenciar que aquests consellers «han marxat de manera precipitada amb la feina a mig fer».

Va explicar que feia seus els projectes engegats pels titulars de departament de Junts perquè formen part del pla de govern, i perquè l’objectiu prioritari és posar-se al costat «de la ciutadania i combatre els efectes de l’augment del cost de la vida». I aquí va llançar un últim dard a Junts: «Abraçar una oposició còmoda no és ajudar» els catalans, va dir.

Concretant sobre els pressupostos del 2023, Aragonès va asseverar, per a enuig d’Albiach, que després li rendiria comptes, que no hi hauria canvis «substancials» sobre el projecte que va deixar Jaume Giró al calaix de la Conselleria d’Economia i que, per tant, no hi havia raó perquè Junts «no els avali, sempre que prioritzi el bé del país sobre els interessos, legítims, de partit».

La línia vermella

Potser per demostrar que amb Junts o sense al Govern, ell es manté ferm en els seus postulats, va tornar a delimitar el terreny de joc on pensa moure’s en aquesta «nova etapa» nascuda amb el Govern monocolor. I aquest no és cap altre que l’entesa «amb aquells partits que creuen que el conflicte polític amb l’Estat se soluciona amb el vot dels catalans» en un referèndum d’autodeterminació. És a dir, va tornar a dibuixar la línia vermella que separa el bloc sobiranista del PSC.

I va incidir en l’altre gran apartat de la taula de diàleg amb el Govern central. En la qüestió de la «repressió de l’Estat». Si la setmana passada la portaveu socialista Alícia Romero va dir que no existia aquesta repressió, el president es va dirigir ahir a aquells que diuen no creure en la pervivència de la persecució judicial. «Només cal que mirin la composició d’aquest hemicicle», en referència, sense anar més lluny, al seu coreligionari Josep Maria Jové.

«No es pot fer veure que no hi ha repressió. S’han de veure els problemes. I cal sortir de la zona de confort, si el que es vol és avançar i trencar amb l’immobilisme», va dir Aragonès sobre el PSC.

Pel que fa a les aliances futures, el president es va remetre al molt futbolístic «partit a partit» del Cholo Simeone, és a dir, «mesura a mesura, negociant». I en aquest ordre en fila índia, la primera a substanciar és la dels Pressupostos Generals de l’Estat, que per això el Govern ha endarrerit l’aprovació al Consell Executiu dels comptes catalans per obtenir així un matalàs de seguretat que impedeixi qualsevol temptació socialista de vincular tots dos projectes de comptes.

Davant l’empenta de l’oposició en el seu setge, el president va transmetre a la resta de grups que abandonin tota esperança perquè no pensa convocar eleccions, «no amb aquesta inflació del 9% i no amb les conseqüències que genera». I a Junts, mossegant-se la llengua per no dinamitar ponts, els va anunciar que «sempre» els allargarà «la mà si volen arribar a enteses futures», perquè «no els demanarà carnets d’excel·lència ideològica».