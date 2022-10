Troben mort un jugador de rugbi a l’Apolo de Barcelona

Treballadors de la sala Apolo de Barcelona van localitzar ahir el cos sense vida del jugador australià de rugbi Liam Hampson al complex d’oci. Un altre jugador, A. J. Brimpson, havia alertat al matí a través del seu compte d’Instagram que no veia el seu company des de feia 39 hores. L’últim lloc on havien estat junts era, precisament, la sala Apolo.

Brimpson explicava a la seva publicació a Instagram que «és una possibilitat remota, però espero que algú pugui tenir alguna informació sobre Liam, que ara ha estat desaparegut durant 30 hores a Barcelona. Si us plau, no m’enviïs un missatge a no ser que tinguis alguna ajuda o informació».

Els Mossos d’Esquadra van explicar que estan tractant el fet com una mort accidental després que el jugador caigués d’una altura de 10 metres. Els dos jugadors estaven de vacances a Europa.