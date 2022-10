Aragonès refà la imatge de l’independentisme davant la UE

Quan el passat 25 de febrer les tropes russes van envair Ucraïna, el Govern de Pere Aragonès es va afanyar a alinear-se amb la posició occidental, en concret de la Unió Europea i, per extensió, de l’Estat. Durant les setmanes i els mesos previs, les dades revelades sobre les trobades de l’entorn de Carles Puigdemont amb el Govern rus havien enfangat la imatge de l’independentisme davant les instàncies comunitàries. I si, durant l’etapa dura del procés, la Unió Europea ja s’havia allunyat de l’altre temps soci regional preferent, l’ombra que l’independentisme català buscava aliances endimoniades només podia portar a l’aïllament absolut de la Generalitat.

Diverses veus

Només 10 mesos després, el president ha demostrat a aquestes instàncies europees que l’independentisme català no té una veu única i que el mateix Puigdemont no és el líder indiscutible d’aquest moviment transversal. El cap del Govern ha parlat amb el llenguatge que agrada a Brussel·les i un perfecte exemple és el viatge que ahir va finalitzar a la capital belga.

Dos comissaris van rebre Aragonès. Des del 2015 que no succeïa, amb Artur Mas. Puigdemont i el president Quim Torra es van quedar sense estrenar-se. Dos comissaris i dos discursos. La defensa dels valors democràtics, com a forma d’exposar el conflicte polític entre Espanya i Catalunya, d’una banda. Disponibilitat i proactivitat per part de Catalunya per procedir a una reindustrialització exactament en el camp estratègic que necessita Brussel·les, és a dir, l’energètic, de l’altra.

L’espionatge amb Pegasus

Si una cosa ha après ERC és que utilitzant el discurs independentista per si mateix no s’aconsegueixen suports a la UE, un club d’estats membres on Espanya hi té tota la representativitat. Ergo l’escàndol de l’espionatge a polítics independentistes es va presentar com a falca ideal amb la qual obrir la porta europea. En un assumpte, el judicial, on els dubtes i els ressentiments de la Comissió Europea amb Espanya són amplis. Per exemple, amb la reforma del Consell General del Poder Judicial que revela el fons de la qüestió: la preocupació de la CE per la separació de poders a l’Estat.

En l’àmbit econòmic-industrial, la Generalitat, no només la d’Aragonès, ha apostat per traçar plans dirigits a proveir Catalunya d’un pes industrial més gran i que aquest, pel signe dels temps, només pot estar relacionat amb la sostenibilitat. La guerra «a la frontera est», com els agrada dir a alguns, al mateix Aragonès, com a forma d’assenyalar que el conflicte ucraïnès no és una cosa llunyana, sinó al contrari; ha suposat una coincidència feliç entre el camí decidit fa temps i les necessitats estratègiques que hi ha ara mateix a Europa.

Barcelona-Marsella

«Serem un hub energètic d’Europa», va assenyalar el president a la seva sortida ahir de la reunió amb el segon comissari, el de Mercat Interior, Thierry Breton. I aquesta és la nova batalla que ara s’obre. El BarMar, la canonada submarina d’hidrogen fabricat mitjançant energies renovables, és a dir, «verd», que unirà Barcelona amb Marsella i que, en un primer moment també podria transportar gas liquat, és un projecte estatal definit pels Governs d’Espanya, França i Portugal. Per tant, el quan i el com participarà Catalunya en això encara s’ha de veure. I per negociar. I està a la mà de Pedro Sánchez.

Una altra cosa és el segon gran as a la màniga que va portar a Brussel·les Aragonès, la participació catalana en el disseny i fabricació de l’anomenat xip europeu. Un terreny que preveu la participació privada i, per tant, l’èxit català en aquest camp estarà relacionat amb la capacitat d’atreure inversions pròpies i estrangeres.