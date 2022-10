El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat no tenir coneixement d'investigacions aturades dins del cos de Mossos d'Esquadra per motius polítics. "Si em constés que hi ha comandaments que aturen investigacions, actuaria", ha dit entrevistat pel diari 'Ara' després que l'exconseller Miquel Sàmper apuntés que el nou comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, hauria frenat investigacions policials en el passat. "Qualsevol persona que creui la frontera de la legalitat sortirà en globus", ha advertit Elena, que ha defensat els canvis a la policia catalana tot i lamentar el cessament de Josep Maria Estela com a comissari en cap.

Segons el conseller, ell i Estela tenien "desavinences nuclears" i "insalvables" sobre el model organitzatiu dels Mossos, com "el nomenament o no d’una prefectura coral". Sobre el seu projecte de "feminització" del cos, que comporta la incorporació de més dones en els càrrecs de la cúpula, ha subratllat que l'ha "practicada" i que no és un concepte frívol: "Quan vaig dir que aniríem a la feminització no vaig dir que nomenaria un cap del cos dona, perquè això seria una qüestió estètica". La destitució d'Estela i el nomenament de Sallent com a nou comissari en cap ha aixecat polseguera política i l'oposició li ha reclamat per pràctica unanimitat que Elena doni explicacions o directament dimiteixi. El conseller ha demanat de comparèixer al Parlament per tractar els canvis davant dels grups parlamentaris. Davant de les crítiques, ha assegurat que els Mossos tenen autonomia perquè "els consellers no decideixen dispositius policials" i, alhora, ha reclamat acabar amb les ingerències policials al Departament d'Interior: "El conseller té la legitimitat de la sobirania del poble de Catalunya al qual es deuen els Mossos, perquè són un servei públic".