Els Mossos d'Esquadra han clos sense èxit la recerca de l'home que aquest migdia ha atracat amb una pistola un banc als Hostalets de Pierola, a l'Anoia, un dispositiu que incloïa un helicòpter i la unitat canina de la policia catalana.

L'atracament ha ocorregut poc després de les 14:00 hores quan un home, que portava el rostre cobert, ha entrat en una entitat bancària dels Hostalets, mostrant una arma de foc, que de moment no s'ha pogut comprovar si era real o simulada. L'home ha obtingut un botí d'uns 600 euros del servei de canvi del banc i ha fugit ràpidament, en comprovar que arribava al lloc la policia local, abans que s'activés l'obertura retardada de la caixa forta.

Durant l'atracament no hi ha hagut cap ferit i els Mossos han organitzat un ampli dispositiu per localitzar-lo. Un cop s'ha decidit tancar aquest dispositiu, ara la investigació queda oberta en mans de la divisió policial especialitzada.