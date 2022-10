Una operació de Mossos d’Esquadra i Policia Nacional ha frustrat l’intent d’una màfia holandesa d’origen marroquí d’instal·lar-se a Catalunya. Set membres d’una facció de la coneguda com a 'Mocro Maffia' van ser detinguts el 13 d’octubre entre Catalunya i Països Baixos acusats de robatoris i blanqueig. Tres atacs a caixers automàtics en territori català amb explosius van posar la policia sobre la pista dels sospitosos, que portaven un alt nivell de vida sense ingressos aparents. La investigació va revelar que a través de diversos negocis, com un bar de ‘catximbes’, blanquejaven els diners que guanyaven amb l'activitat delinqüencial. Dos acusats van ser detinguts als Països Baixos, on també es va interceptar una caixa forta amb 2 milions d'euros.

Frustrem l’intent de la màfia holandesa d’assentar-se a Catalunya en una operació als Països Baixos amb @policia on intervenim 2.000.000 d’euros https://t.co/QBBpa3Q2Cf pic.twitter.com/6skdndpikv — Mossos (@mossos) 26 de octubre de 2022 Segons ha explicat aquest dimecres el cap de l’Àrea de Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra, José Merino, la investigació que ha frustrat l’intent de la 'Mocro Maffia' d’assentar-se al territori català va començar amb la detecció d’uns robatoris a caixers automàtics que seguien el mateix patró. Tres atacs a aquests dispositius bancaris -a Cerdanyola, Martorell i Paterna (País Valencià)- fets amb explosius el gener i l’octubre del 2020 van posar sobre la pista dels detinguts. Va ser al robatori de Paterna on la intel·ligència policial va permetre posar nom a l’autor del delicte i tibar del fil fins a la resta del grup. Persones normals amb un alt tren de vida La identitat d’aquest individu va portar fins a un grup de set persones, amb una edat mitjana de 30 anys i d’origen marroquí. “Vam detectar que portaven un alt tren de vida sense tenir uns ingressos aparents”, ha detallat Merino. Tenien cotxes d’alta gamma, tot i que els preus dels vehicles mai superaven els 140.000 euros, dinaven a bons restaurants, llogaven motos d’aigua i vivien en domicilis pels que pagaven lloguers mensuals de fins a 3.000 euros. Malgrat tot, Esteban Patricio, cap de l’Àrea de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional, ha afegit que quan se’ls van fer vigilàncies semblaven “gent normal” com qualsevol persona. No obstant, la paradoxa de l’alt nivell de vida sense ingressos aparents i la vinculació d’un d’ells amb el robatori a un caixer automàtic de Paterna va engegar la maquinària policial, que es va allargar dos anys i que es va centrar en dues estratègies: la investigació de l’origen dels seus diners i els seguiments policials que els van portar a detectar els seus viatges a Holanda i les seves connexions amb la 'Mocro Maffia'. Blanqueig, robatoris i altres delictes Amb la investigació econòmica es va descobrir que blanquejaven diners. Segons els Mossos, ho feien de dues maneres: d’una banda, mitjançant la compra de vehicles i pisos de luxe, i de l’altra, injectant diners en un negoci lícit. “Tenien un entramat societari i financer per rentar els diners”, ha detallat l’inspector de la Policia Nacional Patricio Esteban. La facció de la 'Mocro Maffia' a Catalunya va proposar al propietari d’un bar de ‘catximbes’ blanquejar uns 70.000 euros d’origen il·lícit fent-los passar com a beneficis de l’establiment. El propietari va acceptar, va rebre els diners en efectiu i amb transferències i els va fer passar com a fruït del seu bar. Al mateix temps, les vigilàncies als sospitosos van detectar diversos viatges als Països Baixos. “Vivien a cavall entre aquí i allà”, ha indicat Merino. I segons la Policia Nacional, els set detinguts eren una “facció” que s’estava instal·lant a Catalunya per expandir el seu territori d’actuació. Sobre com eren els vincles dels detinguts en aquesta operació amb els caps del grup als Països Baixos, la policia ha precisat que segueix investigant la qüestió i n’ha donat poca informació. En tot cas, la informació recollida va desembocar en un operatiu policial en coordinació amb la Unió Europea que va suposar la detenció simultània de dues persones a La Haia (Països Baixos) i quatre a Catalunya. En la detenció que es va fer al país nord-europeu es va interceptar també una caixa forta on hi havia més de dos milions d'euros en efectiu, entre euros i francs suïssos. “Tots aquests diners no poden provenir de tres robatoris, per tant intuïm que es dedicaven a altres delictes. De fet, els dos detinguts a La Haia tenien nombrosos antecedents per tràfic de drogues a altres països europeus”, ha explicat Merino, que de fet assumeix que la caixa forta trobada devia guardar diners aconseguits per altres membres del grup mafiós. A més dels sis detinguts, n’hi ha un altre que es va presentar a la comissaria de Mataró el 17 d’octubre. Els dos detinguts als Països Baixos estan en presó preventiva allà. I els cinc arrestats a Catalunya estan en llibertat provisional. La 'Mocro Maffia', un perill que ve dels Països Baixos La denominada 'Mocro Maffia' es va instaurar als Països Baixos i Bèlgica en diferents clans a mitjans dels anys vuitanta. En aquests països, segons els Mossos, són coneguts per la seva “alta perillositat” pels mètodes utilitzats en els seus negocis i comencen a estar emergint i estenent les seves influències en d’altres països de la Unió Europea, entre els quals Espanya. L’inspector de la Policia Nacional Esteban Patricio ha destacat que els assassinats, la tortura i l’extorsió son una pràctica habitual d’aquest grup, i ha recordat que fins ara, a l’estat espanyol, s’havien mogut per la Costa del Sol, a Andalusia, on ja han protagonitzat diversos episodis violents amb morts. També ha recordat que recentment membres del grup van matar a trets un periodista a Amsterdam que investigava sobre ells. Aquesta operació ha estat la primera vegada que s’ha detingut un grup relacionat amb aquesta màfia a Catalunya. Un cop que pels Mossos és important, perquè avorta l’efecte crida sobre altres grups que es podria produir si s’estengués la idea que és fàcil establir-se a Catalunya per a una banda criminal.