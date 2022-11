El petit pacient de càncer infantil Oliver, de dos anys i mig, ha sigut intervingut quirúrgicament per segona vegada aquest dimecres. L'Hospital de Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat), on va aterrar la setmana passada després de volar des de Cancún (Mèxic), on viu amb els seus pares (malaguenys), li ha aconseguit extirpar més del 90% del tumor molt agressiu del tronc cerebral que té, segons un comunicat del centre sanitari aquesta tarda. «La intervenció –diu la nota– s'ha desenvolupat segons estava previst». L'Oliver va ser intervingut per primera vegada divendres per tractar-li la hidrocefàlia que patia.

L'operació ha començat a les 8 del matí i ha durat 10 hores. Ha comptat amb la participació d'un equip de 15 professionals. El pacient, segons l'hospital, ja es «recupera a l'UCI pediàtrica» de Sant Joan de Déu, on es mantindrà durant uns dies. A continuació, passarà a planta per seguir amb la seva recuperació postquirúrgica. «De seguida començarà l'estudi molecular del tumor els resultats del qual permetran dissenyar el tractament oncològic més adequat». L'hospital informarà, previ acord amb els pares del menor, en els pròxims dies de l'evolució del pacient i del resultat de l'estudi molecular. Desplaçament El pacient va viatjar a Barcelona dimecres passat després que els metges de Cancún li diguessin que el tumor no era tractable i no donessin esperances a la família. Sant Joan de Déu es va posar en contacte amb la família i li va oferir tractar-lo al seu hospital. Un empresari anònim va pagar l'avió medicalitzat que el nen necessitava per poder volar a Barcelona. Va costar 200.000 euros.