El major dels Mossos Josep Lluís Trapero ha defensat el principi de jerarquia al cos i ha criticat «formes plurals de decisió» perquè «poden difuminar qui pren les decisions i pot ser una estratègia per traspassar límits i actuar allà on no es té legitimitat». «Això sí, disfressat de modernitat», ha dit durant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial. Trapero ha avisat que caldria preocupar-se pel «poder que podrien atorgar-se algunes persones que poden actuar com a cabdills i que, per no figurar en la jerarquia, no han de rendir comptes». Aquests càrrecs de confiança no poden pretendre, diu, «dirigir des de l'ombra res». «En una policia democràticament avançada no estaríem enganxats parlant d'ingerències polítiques», ha conclòs.

Josep Lluís Trapero ha comparegut en una nova sessió de la Comissió d'Estudi del Model Policial com a cap de la Divisió d'Avaluació de Serveis (DAS), de la qual n'és responsable des que el mes de desembre de 2021 va ser destituït del càrrec de comissari en cap dels Mossos.

Trapero ha aprofitat la seva intervenció per defensar el model jeràrquic que regeix el cos i ha subratllat que «no és un caprici, sinó una garantia enfront de l'arbitrarietat». En aquest sentit, ha considerat que cal ser més respectuosos amb aquest concepte: «Els comissaris, els intendents, inspectors, sotsinspectors, caporals i agents tenen una funció per llei que cal respectar i no intentar evitar o confondre», ha advertit el major, que ha remarcat que «si no agrada, el que s'ha de fer és canviar la llei».

Ha advertit que el cos «no el manen càrrecs de confiança ni altres persones que no formen part de la jerarquia». Segons el major, el que hauria de preocupar és «el poder que poden atorgar-se algunes persones que poden actuar com a cabdills i que per no formar part d'aquesta jerarquia no han de rendir comptes de res». Trapero ha assenyalat que «no poden fer servir la seva proximitat als òrgans legítims per dirigir des de l'ombra res», i ha carregat contra les «formes plurals de decisió» i les conductes que poden arribar a «difuminar qui pren les decisions». Ha insistit en el fet que «són els comandaments els que sota les directrius del conseller d'Interior han de manar el cos i dirigir la seva activitat transformant les directrius polítiques en accions operatives».

No és culpa dels uniformes

Tot i que no ha assenyalat ningú, l'excap dels Mossos sí que s'ha preguntat si els Mossos són una policia avançada democràticament que protegeix drets i llibertats i que «fuig del fum i s'instal·la en l'impacte». Per a Trapero, si els Mossos no han avançat més en aquesta direcció, no ha estat pels integrants del cos: «L'obstacle no són els uniformes», ha advertit el major que ha remarcat que «una policia avançada democràticament no estaria enganxada parlant d'ingerències polítiques».

Encara qüestionant-se sobre si el cos de Mossos és una policia avançada democràticament, Trapero ha destacat que s'han produït «massa anys de gestió de les policies des de plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars, i que no permeten créixer d'acord amb els interessos de la policia».

En aquest context, ha aprofitat per plantejar la possibilitat d'apartar la Comissaria General d'Investigació Criminal de l'estructura governativa, un moviment que evitaria futures ingerències polítiques en les investigacions judicials. En aquest sentit, ha remarcat que no hi ha intromissió en la feina d'un investigador si aquest no ho vol. «L'únic que pot passar és que sigui destituït», ha constatat.

En línia amb aquests comentaris, el major també ha defensat la transparència del cos de Mossos d'Esquadra i ha retret que aquest s'hagi qüestionat en anteriors sessions de la comissió en què ha participat aquest divendres. «Quan diem que els Mossos no són transparents és just que es digui que són ells o hauríem de dir els interessos polítics?», s'ha preguntat el major, que ha defensat que els ciutadans disposin d'informació fefaent perquè puguin formar-se les seves pròpies opinions. «La policia i els uniformats i els seus comandaments som els principals interessats a posar llum a la foscor», ha sentenciat.

Per tot plegat ha recordat que els funcionaris de la Generalitat estan per servir el Govern i vetllar per evitar «les temptacions que poden tenir alguns polítics d'apartar-se de la línia correcta» i «abraçar el partidisme».

Qüestiona la utilitat de l'organisme avaluador extern

Pel que fa a la petició concreta que la comissió li havia fet per avaluar la utilitat de crear un organisme de control extern per analitzar les actuacions dels Mossos, Trapero ha dit que «no aportaria absolutament res», perquè les limitacions que tindria serien tan elevades que esdevindria «un treball poc rigorós». El major ha esmentat les dificultats legals i problemes que es podrien derivar de l'accés a informació policial per part de persones alienes al cos o la judicatura.

Així mateix, ha explicat que confia en els actuals comandaments del cos que treballen en pro de censurar les actuacions que no són correctes. «No tinc per què desconfiar-ne», ha valorat. A més, ha recordat que un òrgan «aparentment independent pot estar sotmès a pressions que condicionin els seus judicis en les direccions interessades».