La comissió de garanties de Junts estudiarà si sanciona l’assessor de Laura Borràs que va impulsar el compte fals a Twitter de la suposada periodista Joana Masdeu per defensar el diputat Francesc de Dalmases. Nació Digital va acreditar que l’usuari creat, que va ser suprimit quan professionals de mitjans de comunicació i dirigents com Jordi Sànchez van deixar en evidència que era un fake, estava vinculat al telèfon mòbil de Rai López, membre del Consell Nacional del partit i que es presenta com a adjunt al secretari d’organització de Junts, David Torrents.

Així doncs, el mateix òrgan que va elaborar l’informe intern sobre la intimidació de Dalmases a una periodista de TV-3 ara haurà de decidir si amonesta o, com demanen algunes veus del partit, s’aparta el col·laborador de Borràs. «Està a les seves mans intentar aclarir els fets», va dir el portaveu de Junts, Josep Rius. La presidenta de la comissió de garanties, Magda Oranich, ja va denunciar haver rebut pressions per part de Borràs i de la seva òrbita per canviar el sentit de la investigació sobre Dalmases, que va ratificar la conducta del dirigent el passat 9 de juliol als estudis de la televisió pública.

«Ho donem per tancat»

Rius va considerar ahir que el diputat, que va dimitir com a vicepresident del partit la setmana passada però que manté el seu escó, «va admetre els fets» a la carta que va enviar a la comissió de l’estatut del diputat, que ha posat en marxa el procés per sancionar-lo. Rius va assegurar que a la reunió de l’executiva no es va parlar de la situació de Dalmases i tampoc de les afectades que han manifestat que s’han vist perjudicades per la conducta del dirigent. «Amb la dimissió ho donem per tancat», va afirmar el portaveu de Junts.

El que sí que es va abordar la reunió de la direcció del partit és la substitució de Francesc de Dalmases com a vicepresident del partit. Borràs ha proposat que sigui Jordi Fàbrega, vicealcalde de la Seu d’Urgell i diputat al Parlament, qui assumeixi el càrrec que va quedar vacant. La proposta haurà de ser ratificada pels afiliats de Junts.