L’Audiència de Barcelona ha reobert la causa contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la concessió de subvencions pel procediment directe, és a dir, sense concurs i publicitat, a entitats socials afins des del 2016 fins al 2020. Entre aquestes hi ha l’Observatori DESC -on l’alcaldessa va treballar abans d’entrar en política-, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) -de la qual va ser portaveu i cap visible-, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyers Sense Fronteres. El tribunal ha acceptat el recurs presentat per l’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica contra l’arxiu de la investigació i ordena que es realitzin una sèrie de diligències, com declaracions testificals i altres de relacionades amb documents. Per tant, el procés torna una altra vegada al jutjat que els va instruir.

Els magistrats de la Secció Cinquena consideren que els fets delimitats a les subvencions denunciades «poden ser constitutius d’un delicte de prevaricació» (dictar resolucions injustes sabent-ho) en el qual pot haver participat Colau o «fins i tot altres persones contra qui no s’ha dirigit la causa». I, destaca, «sense perjudici que es puguin haver comès altres delictes».